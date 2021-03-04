由英氣逼人到雍容華貴 大師美學永不過時

【明報專訊】時尚潮流變化急速，今天備受吹捧的，可能不一會又被拋棄。創造潮流這遊戲的主力當然是年輕人，因為他們敢於超前於固有的社會觀念、生活態度及審美標準，探索未知。但若有人不認同而潑冷水，再緬懷過去光輝，卻會被冠以抱殘守缺、不知變革等負面標籤。潮流其實兜兜轉轉，一個循環長則數十年，短則數年，今天的創新也許只是模仿舊日的經典。時尚界又有多少人如Giorgio Armani般窮大半生精力，把自己推崇的美學日新又新，提升到不朽的層次？

之前曾到訪位於米蘭的Armani/Silos，這個前身為糧倉的建築群被Giorgio Armani於2015年改建為藝術館。當中一個名為Permanente的常設展覧，結集了Mr. Armani 40多年來的精心傑作，並分類成3大主題，分別是Androgino（雌雄同體）、Etnie（民族）及Stars（明星）。Androgino主題展示Mr. Armani的設計結合了兩性的概念：既融合男裝剪裁的精確，又具備女裝剪裁的柔和，當中以品牌的西裝外套為典範。Etnie則展示設計師向非西方文化汲取靈感，並以自己獨特的風格重新詮釋的設計。最後Stars就是關於品牌與電影和戲劇世界的緊密關係，展示由銀幕到紅地氈上華麗登場的作品。

相隔十載 無違和感

這個常設展覽固然是Mr. Armani的「大曬冷」，其中觸動人心的除了是優雅的衣飾及龐大的陣容外，就是一同展示的一組數套服裝（圖1），裏面的設計年份可能相隔十年八載，卻沒有一點違和感，而且能互相襯托，現在或再過十年看來也一點不覺過時。這說明Mr. Armani自從成功摸索到品牌風格後，就一路走來，貫徹始終，時間或潮流都沒法洗脫當中的優雅與雋永。

來到2021春夏系列，Giorgio Armani以「從白晝到黑夜」為主題，全新衣飾以品牌一貫理念演繹。顧名思義，系列設計適合由白天到黑夜的任何場合，為首的多套介乎銀、灰或淺藍的西裝褲裝，以極致柔美的面料配合優雅剪裁，之後穿插具格紋或富幾何韻律圖案的套裝，更見英氣逼人。

精巧刺繡 優雅剪裁

來到系列中段，一襲襲具精巧刺繡或印花藤蔓的著裝，效果充滿異域風情，用色由貴氣的灰藍、寶藍到深藍，感覺秀麗可人。晚裝部分的綺麗效果有增無減，淡綠翡翠色配以精湛的刺繡，極盡雍容華貴。系列材質選用苧麻絲、綢絲、輕質緞面和歐根紗等，令衣服時而柔和，時而利落，穿起姿態曼妙，質感散發粼粼閃光，光而不耀柔和悅目。

每次看Mr. Armani的新作都是一種享受，雖然同樣是熟悉的Armani風尚，卻同時令人珍惜他那份自信與執著，名成利就數十年，卻依然不懈地證明，有些美是永不過時。這也是後來者需要學習的堅持，尤其尚未成功就對相反意見排斥，不作理性討論甚至反唇相稽，實非大器之材，即使成功一蹴而就，又會否只是曇花一現？

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Alex C.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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