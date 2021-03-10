時裝買手教路 注新元素 與「舊愛」再續前緣

【明報專訊】很多人的衣櫥內總有些曾經深愛卻沒再穿的「飲衫」。隨着經歷多了，也許舊衣裳已跟不上人生的步伐。捨不得拋棄，卻又不懂得如何讓它們重見天日？我們請來香港資深時裝買手Michael Mok 擔任客席stylist，示範配搭新舊衣服，讓閣下與衣櫉中的舊愛「復合」。

時尚界潮流向來「嚟得快，走得快」，近年業界提倡的可持續時尚，究竟是「熱潮」還是「未來大趨勢」？香港資深時裝買手Michael Mok指出：「可持續時尚在時裝行業已存在了一段長時間，不過這幾年很多設計師也以此作主題，變得更興起。」

時尚界向來被指為環境污染的元兇之一，近年愈來愈多品牌注重環保，「對地球負責」。身為時尚界一份子的Michael亦有出一分力，「我們採購新的時裝品牌時，都會問對方有否在設計中顧及環保因素。他們大多會在系列中加入可持續元素，事實上，一些著名時裝品牌亦着重環保議題，例如Prada推出Re-Nylon系列，Stella McCartney常在設計中加入環保主題，而無論是recycling、upcycling，還是sustainable的設計，都成為我們挑選服飾的考慮因素」。

永續與創新 相輔相成

自去年起，全世界共同面對的危機亦成為可持續時尚發展的催化劑，Michael表示：「除了衣服，sustainability亦延伸至時尚配飾及lifestyle product之中，現在愈來愈多設計師會在創作中用上循環再造物料、廢料。去年全球爆發疫症，亦令更多人知道環保是一件重要的事。有一些設計師將我們用上的口罩消毒後創造出新產品，例如耳環、袋子或是咕𠱸，構思非常有趣。我認為不論是其後的5年抑或10年，時裝界以至每一個行業，都會繼續注重環保。」

Michael的工作是為店舖及客人找尋流行服飾，接觸的幾乎是最新的一事一物，他怎樣看創新和永續的關係？「我認為兩者是相輔相成，可以透過永續方式創新，創新並不代表一定要製造新東西，其實可以運用舊有的物件remake，令它有一個second life，變成創新的設計。」他舉例說：「例如香港時裝設計師Karmuel Young，他將舊的Levi's 501牛仔褲重新洗水、加入details，變成新款式的牛仔褲。外國就有Greg Lauren，他在舊面料、vintage jacket，加入新元素及個人設計風格，創造出新衣服。」

他欣賞的綠色時尚品牌設計師有不少，「除了一直堅持環保的Stella McCartney及Greg Lauren，來自荷蘭的Duran Lantink、美國的Jetpack hom(m)e，在upcycling或是採用可持續物料方面，他們都運用很多方法、元素作環保設計。至於本地創作，Karmuel Young以外，我亦喜歡香港品牌1997's，他們有一個以舊衫製造的系列，可見他們意識到要把可持續時尚注入設計中」。而Michael強調當中沒有誰做得好或不好之分，因為環保是很難處理的主題，重點在於大家怎樣運用、配合在系列之中。

不同配搭、改造 穿出新感覺

作為時裝人，Michael的工作與生活都離不開時尚精緻的靚衫配飾，他有自己一套買衫、處理舊衣物的方法。「首先買衫時，我會考慮很多因素，如果我要去時裝周的話，我會買一些seasonal pieces、statement pieces；另外，我會購買一些essential items，（他指指身上的襯衣說），如我身穿的這件knit，是很basic的針織衫，便是出自Raf Simons 2009年的設計，它已在我的衣櫃中超過10年，我亦會繼續穿著，每年也可以作不同配搭，今年配襯恤衫，下年則配搭不同的accessories，變成updated的trend。」

若是seasonal pieces的話，Michael會找相熟的裁縫修改衣服，例如將長褸變成短褸，把袖子換成另一種fiber，令衣服可以多穿1至2年。另外，他建議讓裁縫隨自己的身形變化修改，如將布料放寬或是駁布，令衣服看起來如新一樣。不再穿著的衣服，Michael會捐出或是賣給二手商店，例如本地「慢時尚」品牌Something Ode便提倡永續時裝，除了設計升級改造的衣服，還會出售狀態良好的二手名牌衣物。

好一些「超經典」的設計，總會被「眼利」的時裝精看穿是過季服飾，令人有「著舊衫」的感覺。Michael並不認同這說法，他指出：「現在很多人也接受穿著vintage、舊衫，尤其是一些iconic的設計、T恤，或是一些upcycle的衣物。配搭時，我認為可注入個人的元素，例如加入喜歡的配飾，亦可以透過獨特的styling，例如將衣服縛在腰間，增加衣物被重複穿著的次數。」

文：劉詩言

模特兒：Kim（We Management）

化妝及髮型：Sky Sze

（Make Up For Ever Academy）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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