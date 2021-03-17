盡現武士美學 「勝色」系列表款抵港

GMW-B5000沿襲初版DW-5000C的設計細節，其中全新酒紅色的GMW-5000RD-4在精鋼外殼表帶用上耀眼紅色離子IP電鍍。$5380（品牌提供）

GMW-B5000系列自2018年推出以來一直受到注目，今年在原本的金色和銀色以外，追加了玫瑰金新色款GMW-B5000GD-4。$5380（品牌提供）

MRG-B2000R-1A配搭輕巧耐磨的氟橡膠表帶，以象徵力量的傳統日式昆沙門天盔甲上的毘沙門龜殼綴飾，具獨特質感。$25,780（品牌提供）

【明報專訊】學生時代，不少人都曾經擁有Casio G-SHOCK。你以為它是年輕人專屬的腕表？卻未必。其5位數字定價、頂級系列MR-G誕生已20多年，你可能覺得此價位太昂貴和進取，但事實是每年推出的新作均被搶購一空。今年新款剛在3月初抵港，以日本傳統「勝色」為主題，背後藏着武士美學。

MR-G今年以「勝色」為題，那什麼是「勝色」？它其實是日本自古以來常見的傳統色，由植物藍染而來，帶紫色調，但本來並非叫作「勝色」。

什麼是「勝色」？

在日本平安時代，侍奉皇族或貴族的武官「舍人」會穿著經藍染、名為「褐衣」（kachie）的官服，褐指由植物纖維織成的布。為了呈現最深濃的藍色，染布時會反覆染色和敲打，讓染料深入纖維產生光澤，稱為「搗染」（kachi zome），由於兩者日文讀音相近，這種「經過搗染的褐衣顏色」後來被稱為「褐色」（kachi iro）。

到鎌倉時代，由於「褐」的讀音和「勝」一樣，便寫成了「勝色」，因為其讀音令人聯想到勝利，於是成為了武士愛好的顏色。除了在鎧甲底下穿著勝色底衣，有時連鎧甲本身或用來固定的繩子也會染成勝色，故勝色也被稱為「武士藍」或「軍勝藍」。

Casio今年推出的G-SHOCK頂級款式MR-G以「勝色」為主題，推出MRG-B2000B-1A、MRG-B2000R-1A及MRG-B1000BA-1A共3款具武士美學的腕表。披上勝色的MR-G型號，外形帶硬朗型格感覺，呈現力量感。

水晶圖案 呼應日本刀刃之「沸」

其中MRG-B2000B-1A配搭全金屬表鏈，表殼以重結晶鈦金屬製作。溫控鈦材質在表面上形成獨特的水晶圖案，令人想起日本刀刃上的「沸」。在製作日本刀刃時，刀匠會在淬火工序中將刀放到水中急速冷卻。當高溫晶體結構急凍，刀刃與刀面的邊界處便會出現如灑上銀沙般的顆粒狀紋理，稱為「沸」（にえ，nie），故「沸」被視為高級日本刀刃的特點。

MRG-B2000R-1A則使用輕巧耐磨的氟橡膠表帶，並以象徵力量的傳統日式毘沙門天盔甲上的毘沙門龜殼綴飾，具獨特質感。MRG-B2000兩款型號表盤均採用日式鱗紋圖案，外側邊緣呈現類似日式扇子或摺疊式屏風的形狀，具工藝細節。小時刻度的輕微凹面與武士的彎刀呼應。表圈內側、內嵌表盤和標誌均採用象徵勝利的勝色綴飾，設計鮮明。MRG-B1000BA-1A同樣以勝色點綴，但尺寸為52.2×46.2毫米，相對小巧（另外兩款為54.7×49.8毫米）。3款腕表均配備接收時間訊號和藍牙通訊功能，可連接智能手機，以實現更多操作及時間設定。

金屬包覆 加強防震

除了「勝色」系列，品牌亦一口氣推出多款新色系表款，繼3年前推出35周年紀念表款Glacier Gold後，今年的新型號將以往的樹脂表殼，進化為金屬包覆表殼，以出色的防震結構抵擋外來衝擊。金屬包覆系列新型號為GM-110SG-9A，GM-5600SG-9和GM-6900SG-9，以金屬表圈配襯半透明樹脂表帶，可作為時尚飾物配搭。精鋼表殼和表圈經金色離子電鍍處理，經多重鍛鑄、切割與拋光而成。

其中GM-110SG-9A以大熱表款GM-110為原型，配備行針跳字組合及大型表盤設計。GM-5600SG-9型號則以經典方形表為原型，以金色表盤結合銀色按鈕，簡約輕巧。GM-6900SG-9採用圓形設計，配備3個內嵌表盤與前按鈕。3款腕表表圈均配上白色G-SHOCK標誌，跟表帶呼應。

追加酒紅及玫瑰金新色

而GMW-B5000系列自2018年推出以來一直受到注目，今年在原本的金色和銀色以外，追加酒紅及玫瑰金兩款新色，設計沿襲初版DW-5000C的細節。其中全新酒紅色的GMW-5000RD-4在精鋼外殼表帶用上耀眼紅色離子IP電鍍。金屬表圈和表殼間設有精細的樹脂吸震器，其表帶增加額外的中央耳栓，提高更好的抗震效果。螺旋式底蓋採用DLC類鑽碳塗層，更堅固耐用。

查詢：2384 8103

文：張曉冬

編輯：王素怡

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