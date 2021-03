Swatch×MoMA特別版腕表共有6款,分別為尺寸較小的Hope II、Composition in Oval with Color Planes 1、Isamu Kurita-New York(各640,上排左至右);尺寸較大的The Dream、The City and Design, The Wonders of Life on Earth、The Starry Night(各$800,下排左至右)。(品牌提供)