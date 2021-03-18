知多啲：珠寶密碼傳達愛意

【明報專訊】珠寶和女性關係密切，而在Cartier歷史中，其中一名非常重要的女性，便是曾任品牌藝術總監的Jeanne Toussaint，品牌的代表動物圖案美洲豹正是由她發揚光大。她設計的珠寶作品普遍較為大件，卻絲毫沒有影響珠寶的靈動美感，她更開創了品牌的鑽石珠簾和流蘇設計。

在品牌經典古董系列中，便有由她操刀的Tressage頸鏈，主體部分以天然珍珠織成，中央可拆式吊墜飾有一顆碩大的爪鑲古典歐式切割鑽石，兩側點綴兩顆包鑲鑽石，下方懸垂3串墜飾，由3顆古典歐式切割鑽石與包鑲鑽石交錯構成。頸鏈分量十足，卻不失靈活，設計旨在方便女性自如活動，鼓勵她們表達自由獨立的態度。

對女士來說，珠寶也是表達愛意和情感的寶物，「秘語珠寶」便是其中一種。「秘語珠寶」有指在1800年代初起源於巴黎，隨後流傳到英國。這些珠寶使用每種寶石名稱的首字母傳達私密愛語或名字。維多利亞時代的英國人擅於暗語傳訊，男士以秘語珠寶巧妙示愛，透過向愛慕的女士獻上鑲上不同寶石的首飾，表達愛意或傾慕之情。Cartier New York在1962年也曾以此為靈感，製作鈴鐺吊墜耳環，每枚耳環均設計成內有一個搖鈴的繩紋鑲邊黃金環，每個鈴鐺的下半部分以相同間距依次鑲嵌圓形切割鑽石、琢面切割祖母綠、紫水晶、紅寶石、另一顆祖母綠、藍寶石及黃玉，取每顆寶石的英文名字首字母，即能解開「DEAREST」的愛情密碼。