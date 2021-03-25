日本設計師 Tomo Koizumi 荷葉邊設計 如夢似幻

【明報專訊】以抗疫為由的種種規限，雖必要卻已壓制得人們疲憊不已。當世界各地都密鑼緊鼓接種疫苗，在某些地區的成效亦見顯著之時，人們不禁對回復正常生活抱有期待。時尚業界也看準時機，如時尚奢侈品電商Net-A-Porter，就推出Tomo Koizumi×Emilio Pucci別注系列，在今個春夏大力鼓吹積極正向。

日本設計師Tomo Koizumi於日本千葉大學修讀藝術系，2012年畢業後就在日本國內展開自己的創作事業，直到著名造型師Katie Grand在Instagram發現其才華洋溢，將他力薦給好友設計師Marc Jacobs，並於2019年2月在Marc Jacobs紐約麥迪遜大道的旗艦店，舉辦了Tomo Koizumi的第一個時裝騷。Tomo的極端華麗兼夢幻的2019秋冬系列令時尚界驚為天人，可謂一炮而紅。來到2021春夏季，Tomo與以印花聞名的Emilio Pucci聯乘，這個別注系列由Net-A-Porter獨家發售。

Net-A-Porter的資深市場編輯Libby Page表示，這個別注系列得到非常理想的反應：「我們在亞太地區，尤其是香港、中國和新加坡的EIP（extremely important person，極度重要的客戶）對該系列產品表現出積極的反響。我們的客戶認為，一旦公共衛生限制得到緩解，這些衣服就會大派用場。此外，我們的EIP亦認為系列非常獨特且具藝術特質，為他們帶來不一樣的新鮮感。」

鮮艷色彩帶來「即時喜悅」

一如所料，後疫症年代在時尚界出現了兩個重要現象，第一個是人們對物質生活作出反思，令時尚產業對資源運用和可持續發展加倍重視。第二個現象與第一個卻是反差，就是在疫情之後消費者都「飢渴」不已，期待久違了的時尚豐盛生活，渴望一些刺激感觀的高級時裝。「Tomo正是做着我們從未見過的設計，在此之前我們一直尋找新設計師。他的創作激發了每個人都渴望得到的那種『即時喜悅』。系列中的每件作品都是我們期望在盛夏保持樂觀的縮影。我們還預計，2021春夏季的主要趨勢之一就是穿得joyful，我們的客戶希望以現代感且引人注目的鮮艷色彩，擁抱春夏的樂觀態度。Tomo Koizumi×Emilio Pucci系列就是這一個趨勢的精髓，也是我們的客戶在未來幾個月內渴望穿著的衣服。」Libby Page補充。

Tomo Koizumi的獨特設計確實反映了當下市場的需求，而且毋庸置疑，其設計的感染力的確非比尋常。明報life&style特別與Tomo專訪，深入了解這位來自日本的時尚新星。

問：明報life&style 答：Tomo Koizumi

問：你的設計風格極端華麗，具強烈裝飾和戲劇感，是受到什麼啟發？可否分享你建構個人風格的過程？

答：我發明了用於服裝設計的荷葉邊技術，並且很喜歡它的雕塑感。但這個風格的建構和製作過程……還是有點秘密。我從來沒有分享過它，因為它已經成為我設計的標誌，亦非常容易識別，我喜歡人們可以一眼就能看出它是我的手筆！

問：你有什麼role model？誰是你最喜愛的時裝設計師？

答：我非常喜歡在任Christian Dior時的John Galliano。我可以肯定地說，正是他激發了我對時裝的熱情。我10多歲時，在時裝雜誌上看到了Galliano的設計就完全震撼了。

問：事業上想達到什麼目標？

答：我2011年創立同名品牌Tomo Koizumi，時裝以外亦是個戲服設計師。如果有機會，我很想參與一些合作項目，例如為日本傳統的歌舞伎或能劇製作戲服。另外，我開始對日本的年輕設計師提供支持。時尚教育是我目前的興趣之一。我只想做我想做的事並突破極限。

問：你覺得穿著你作品的會是怎麼樣的女人？

答：一個不怕穿五顏六色衣服的樂觀女人。

問：怎樣看Emilio Pucci這個充滿傳統與傳奇的品牌？跟你有沒有相似的地方？

答：在這次合作之前，我已經非常喜歡Emilio Pucci和他們營造的氛圍，尤其品牌把繁雜的色彩融為一體，色彩運用的技巧令我驚艷，並從中得到重要的啟發。我認為我與Emilio Pucci對色彩有着相同的熱情，對女性氣質也有相似的想法，並且相信時尚意味着快樂和樂觀。與一家擁有如此悠久傳統的時裝屋合作是一種榮幸，他們向我教授了很多東西，這是我們兩個創意世界之間的一次豐富對話。這個項目也挑戰了我自己，做出了更平易近人的設計，例如系列裏的T恤、涼鞋和有趣的小手袋之類的配件，都是我的建議。

時尚意味快樂和樂觀

問：這個聯乘系列的設計靈感是什麼？

答：我們與Emilio Pucci的創意團隊就品牌檔案中的印刷品仔細研究，最後決定使用1966年的「Vetrate」圖案，把原本的二維圖案重新創建為三維作品。研集像Emilio Pucci這樣豐富的品牌檔案庫，是我的夢想，品牌多年的創作，他對女性的看法、衣飾的輪廓、面料和印花，對於我這樣的年輕設計師來說，確實帶來很多靈感，獲得這種訪問的機會對我來說是非常重要的一課，也是我的榮幸。

問：作品首次在Net-A-Porter網站發售，品牌日後會否依循這個渠道去發展？

答：我仍然不確定，但是我們都不知道在不久的將來會發生什麼！

查詢：Net-A-porter www.net-a-porter.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com