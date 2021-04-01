Raf Simons與Miuccia Prada對話 打破常規的時尚語言

【明報專訊】明報life&style一向積極參與每季時裝周，卻於2020年初因疫症爆發而沒有派員親身出席。回想當時人心惶惶，面對疫症帶來有如生死予奪的恐懼，連風花雪月談時尚的興致都沒了，防疫幾近成了人們生活的唯一重點。可是當Prada在同期公布了Raf Simons將入主擔任共同創意總監時，這個異常surreal的消息，竟在瘟疫蔓延之時重燃人們對時尚的熱情。

除一般時裝愛好者會視Miuccia Prada為偶像外，不少時裝設計師亦不諱言公開表示仰慕Miuccia Prada，並視之為殿堂級的偶像。無他，Prada多年來呈現的時尚哲學，就是以知性來叛逆，把經典重塑甚至顛覆，既矛盾又耐人尋味，並創造出一種叫人拍案驚奇的時尚語言。當去年初接到Miuccia Prada與Raf Simons合作的消息，雖感到有點超現實兼難以置信，但不一會又覺得這是一對理所當然的搭檔，因為Raf Simons多年來一直非常欣賞Miuccia Prada，在接受媒體訪問或公開場合所見，兩人更是惺惺相惜。

以知性叛逆 重塑經典

Raf Simons於2020年4月正式入主Prada擔任共同創意總監後，職責就是與Miuccia Prada一同為品牌的創意和美學作決策。兩人身為當今極具影響力的設計師，這種爆炸性的合作模式可說是前無古人，品牌亦聲稱這是對當今變化萬千的時尚界作出的回應，是對單一創作者模式的挑戰，目的是為了造就更多打破常規的可能，讓不同觀點的自由交流帶來「一加一大於二」的協同效應，是對創意的一種開發。而合作最重要的條件，就是依靠彼此深切的尊重和開誠布公的對話。

這種合作關係不能定於一尊，而是需要兩人共同探索和激發創意，最終達至完美的契合。一如品牌指出，重點是坦誠的交流和對話，因此在Prada的2021春夏季度，這個兩人首次合作的系列就以「Dialogues」為命題。「對話」首先由Miuccia Prada與Raf Simons開始，他們把系列視為長遠合作的首個階段，並將品牌的價值和意識形態重新定義，對Prada代表的含義作出根本的檢視。除此以外，疫情令人與人的距離疏遠，人們更需要依賴科技以加強彼此聯繫，系列亦想表達我們自身與資訊之間的不同對話。

以制服作為一種思考模式

時裝既為自我表達的載體，制服就是當中最直截了當的一個類別。這個「對話」系列特別對制服深入探索和詮釋，例如群體的制服：制服於個人身分的視覺象徵、共享及共同接納的價值，以制服作為一種思考模式，最後設計出屬於Prada的制服。這裏的制服當然不是指Prada店員穿著的，而是把服裝聚焦於簡約和精練，例如圍繞身體的簡單長方斗篷，以單手握緊來形成衣服的結構、簡約的雞翼袖上衣、幾乎有一半造型都配置略帶punk味的穿孔樽領上衣、修長的直腳褲，和具實際功能的有帽上衣和工業風的大衣。用料則有平紋針織布料、抓毛絨、re-nylon再生尼龍、繡花duchesse緞料和中式塔夫綢（chiné taffeta），好些質感亮麗的面料，把務實的「制服」也變得精緻。

Prada的倒三角logo亦大量出現於衣飾之間，只是有不同的版本，例如具花瓣紋理再印上字體的，或略去金屬部分呈「脹卜卜」的三角logo。另一亮點則是與Raf Simons長期合作的藝術家Peter De Potter創作的圖案，略帶蘇聯時期結構主義平面設計的風味，內容是探索資訊、科技與人類之間的關係，既是內心獨白，亦成為外在對話的一種交流，圖案置於純白衣飾之上，效果更見張力。

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Asha S.（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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