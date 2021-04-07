獨立製表品牌初衷之作 懸浮游絲擺輪 顛覆傳統

在2014年推出的LM101上，品牌專注於機械腕表的關鍵元素，腕表用上的LM101機芯，也是首個由品牌自家工程團隊全權設計的機芯。（黃志東攝）

系列首枚腕表LM1在2011年面世，翌年奪得2個日內瓦鐘表大賞獎項：由表迷投票選出的「最受公眾歡迎獎」及由評審投票選出的「最佳男裝腕表獎」。（黃志東攝）

今年剛面世的LMX，功能跟LM1一樣，卻提升至另一層次：表盤斜放於機芯上，動力儲存增加至7天，並由12時位置的3D立體轉動裝置顯示。（黃志東攝）

立體表蓋：LMX的水晶表蓋非常立體，騰出空間擺放不同機芯部件。腕表另一有趣之處是表盤的放射打磨和顏色，如圖中以水平角度望去，表盤呈紫藍色調，側看會較藍，正上方俯視時則接近綠色。鈦金屬款（圖）98,000瑞士法郎（約806,500港元），18K玫瑰金款112,000瑞士法郎（約921,700港元）（黃志東攝）

【明報專訊】10年的變化可以很大。獨立製表品牌MB&F 2011年推出Legacy Machine系列，以懸浮設計的「飛行游絲擺輪」顛覆大家對「傳統」的想像。10年之後，系列發展成功，但品牌沒有忘本，選擇回到初衷，貫徹首枚LM腕表的功能，推出重新演繹的LMX腕表。

今時今日的MB&F在業界是無人不知的獨立製表品牌，但在10年前，品牌才剛成立數年，以Horological Machine（下稱HM）腕表系列漸露頭角，每枚腕表都是非傳統、外形科幻趣怪的設計，但在當時，品牌創辦人兼創意總監Maximilian Büsser（下稱Max），卻又生出一個更奇異的想法，想要顛覆品牌已扎根的科幻腕表形象。他想像品牌如果在100年前製表黃金時代誕生，將會產生截然不同的作品：圓形表殼配漆藝表盤的腕表，並搭載懸浮設計的「飛行游絲擺輪」。

LM系列 10年4奪大獎

品牌就此請來創新機械製表大師Jean-François Mojon和獨立古典製表師Kari Voutilainen合作，製作Legacy Machine（下稱LM）系列的首枚腕表LM1。LM1搭載品牌首款圓形表殼，以及白色漆藝表盤、藍色指針和令人眩目的「懸浮」擺輪，在藍寶石水晶鏡面下懸浮擺動。

LM系列推出後大受歡迎，與HM系列雙軌並行。此後10年間，LM系列發表了不少原創機芯，例如2015年的LM Perpetual是與另一獨立製表師Stephen McDonnell合作，重新詮釋萬年曆這個頂級複雜功能；2019年問世的LM FlyingT為女性腕表注入新風貌，設計簡單卻又帶點神秘感；同年推出的LM Thunderdome，搭載由多軸陀飛輪專家Eric Coudray操刀的「TriAx」3軸機制，令人眼花撩亂。LM系列更4度奪下業界最高榮譽日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève）獎項。

在10年後推出的LMX表款，是品牌自家工程團隊的設計。X在羅馬數字代表「10」，在代數裏則有未知變數的意思；在地圖學中「X」代表預期目的地，而無法形容、無法解釋、無法分類的事物，人物都慣常以「X」表示。Max說：「LMX腕表見證Legacy Machine系列面世10周年，對我來說那是一場致敬，也是向所有支持者的『答謝』。在慶祝這個里程碑構思新表時，我重新回到製作系列第一隻表時的起點——品牌首個飛行游絲擺輪、首個獨立顯示的兩地時間盤、首個垂直動力儲存顯示，並將它們提升到另一層次。」

立體表盤佈局 設3D轉動動力儲存

LMX跟LM1的功能相同，亦沿用來自古典懷表的白色表盤配羅馬數字時標，但除此之外，所有元素都經過重新設計，例如腕表表身變得更高更立體，3個發條鼓組的動力儲存大幅提升至7天，用上更搶眼的立體表盤佈局，圓錐齒輪令表盤可斜放於機芯上，飛行游絲擺輪經過重新設計，而錦上添花的是位於12時位置的3D立體轉動動力儲存顯示。

「LMX由4年前開始策劃，亦是FlyingT和Thunderdome之後自然而來的延續。製作過程中最難的地方，是在多項機芯創新同時，保持腕表整體的美觀和平衡。腕表每個零件都有故事，可以寫成一本書。」Max說。腕表上的兩個白色漆藝表盤各自顯示小時與分鐘。右側盤以2時位置表冠設定，此表冠帶有MB&F經典戰斧鐫刻，同時為機芯上鏈。左側表盤以10時位置表冠設定，表冠刻着地球圖案，表示設置第2時區時間。表盤上6時位置的齒輪則為秒針輪。表盤正中央是直徑13.4毫米的飛行游絲擺輪，採用配重砝碼，跳脫傳統螺絲擺輪配置，也讓製表師能精準調節LMX機芯。

兩種限量款式 合共51枚

表盤12小時位置的動力儲存顯示半球體兩側各有標示，一側帶有數字1到7的拱形刻度，另一側顯示星期。使用者可以自由選擇想要的顯示模式，若於動力儲存滿格後持續為戰斧形表冠上鏈，即可調整動力儲存指示的方向，能選擇看見顯示星期的一面，或是數字刻度的一面。LMX共推出兩種限量款式，分別為18K玫瑰金搭配黑色NAC鍍膜機板和橋板，共18枚，以及5級鈦金屬搭配綠色CVD鍍膜機板和橋板，共33枚。

LM系列誕生10年，歷年推出的腕表雖然都是Max的心血結晶，各有獨特之處，但有兩枚腕表對他來說別具意義，其一是獨立製表師Stephen McDonnell為品牌製作機芯的LM Perpetual。「另一枚則是LM FlyingT，可說是我以MB&F寫下的第一封情信（FlyingT是Max自行設計，品牌首枚專為女士而設的腕表）。我成立MB&F的其中一個目標，就是挑戰已有的腕表傳統，和大家一同以創意冒險。Legacy Machine剛走過美好的10年旅程，我們亦會努力繼續以新作為大家帶來驚喜。」

●查詢：3188 5093

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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