Let the mind speak free 春夏系列 擁抱生活之美

【明報專訊】「詩，可以興，可以觀，可以群，可以怨。」這句話出自《論語·陽貨》，引孔子教誨弟子要學詩的理由。孔子認為詩可以抒發情感、激勵志氣，可讓人觀察天地萬物及人之成敗得失，可聚集志同道合者，並學到如何諷諫。與古時相比，我們對詩的研習少了，但詩的作用其實並無減退。Anteprima的2021春夏系列由「Dear Wonder Women」文藝企劃開始，透過短詩形式呈現一連串來自世界各地的Wonder Women的自我對話，鼓勵女性勇於活出自己的精彩與快樂。

2020年疫情肆虐，影響不少時裝設計師的創作意念，其中Anteprima的創意總監荻野泉亦因為對生活的反思而構思了「Dear Wonder Women」文藝企劃。她找來多名來自日本、中國和意大利的專業女性，包括數碼實業家、藝術家、演員和設計師等。她們以致「Dear Wonder Women」的短詩作對話，激勵女性忠於自我，自信地為現在和將來活出快樂和精彩的人生。但什麼是「Wonder Women」？荻野泉認為這代表着每個敢於表達自我，並懂得追求真正幸福與舒適自在的現代女性。

企劃中的短詩除了激勵女性志氣，亦帶出Anteprima 2021春夏系列的主題——「擁抱生活之美」的設計概念，同時替品牌哲學「Smart, Precious with Love」帶來昇華的詮譯。荻野泉認為現代人都想在忙碌的生活找尋一份平靜，尤其面對昏亂和前景不穩的未來，擁有澄明的心靈就更為重要。系列期望讓人放慢腳步細味生活上任何微小確幸，並保持豁達，從周遭環境中汲取靈感，因此衣服以簡約經典為大前提，並利用利落剪裁帶出女性柔美的線條。

透薄針織 清爽飄逸

精緻優雅的細節貫穿整個系列，例如以常出現於牛仔服飾的雙線縫合刺繡織法，配合清爽透薄的針織品和飄逸輕紗雪紡等，不同質感的物料交織出各種配搭，展現複雜工藝之餘，亦呈現變化微妙的效果。一向用料講究及以針織馳名的Anteprima，今季所選用的編織過程比一般更為複雜，需要的造詣及時間更高，配合親膚透氣的面料，令穿者在任何場合上都能自信優雅，表現脫俗個性。系列用色則啟發自春回大地，萬物重生的春夏山林，包括柔和的大地色調，配合令人愉悅的檸檬黃、淺綠和橄欖色等，粉嫩色系作輕巧的撞色點綴，感覺更顯清爽幹練，另外亦於針織質料上加入花卉、迷彩、波點和條紋圖案，展現溫暖柔和的自然美態。

荻野泉希望透過這個春夏系列，為那些聰明、充滿恩典和愛心的女性帶來歡樂，但前設就如系列發布短片開首的詩句「Let the spirit set free. Let the mind speak free. Inner beauty that will never fade.」，衣服雖為身外之物，卻能喚起生活之美，令人精神解放，讓心靈暢所欲言，靠的就是永不褪色的內在美。

查詢：Anteprima 2167 7386（IFC店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Diana SH.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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