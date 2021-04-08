聯乘百變造型Barbie

【明報專訊】Anteprima除以詩這樣高雅的文學載體來作靈感外，也找來像Barbie娃娃這樣的通俗文化icon聯乘。

育有一子一女的Barbie創始人Ruth Handler，因注意到女兒的玩具選擇有限，只能想像自己是母親或者照顧者的角色，不像兒子的玩具可以讓他想像自己是消防員、太空人、西部牛仔或醫生等，啟發她創作Barbie。雖然誕生於1950年代的Barbie代表的依然是扮靚為主的生活態度，但隨着時代變遷，不同的衣飾豐富了女性的身分和工作的多樣化，女孩可以藉着Barbie想像自己為公主、總統、太空人或動物學家。今日Barbie除擁有多元身分外，更有不同膚色、體型，甚至佩戴義肢或坐輪椅的傷健人士娃娃。

從正面看待Barbie，它的確可以帶給小女孩敢於想像、勇敢做自己的影響，亦與Anteprima鼓勵女性勇於活出自己的品牌概念契合。在聯乘系列中，Anteprima將Barbie 1959年首個標誌圖案，與剪裁優雅時尚的針織上衣及Wirebag結合。現凡購買聯乘系列將獲得精緻的Barbie家居禮品一份，包括居家拖鞋、頭像地氈或徽章，在家中亦可增添歡樂氣氛。