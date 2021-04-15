【明報專訊】自2021春夏季及高級訂製服系列後，時裝周就因為新冠病毒疫情而急速數碼化。最初還有品牌舉辦沒有現場觀眾、或只限小量現場觀眾的直播時裝騷，亦有系列以互動形式的虛擬實境發布，感覺有點像打機，而最普遍的當然是製作系列的電影短片，在網上直播。

設計師一向喜歡從不同界別的藝術攝取靈感，例如文學、美術、雕塑、舞蹈和建築，作為「第8藝術」的電影包含以上種種元素，更易表達一些抽象的設計概念。雖然以短片作為發布或宣傳，過往常見於resort、pre-fall或膠囊系列，並非什麼新奇事，然而製作投放的資源愈高，效果愈豐富，帶來更大的感染力。可以想像，在疫情還未退散的情况下，多數品牌在未來一兩個季度依然會選擇以短片作為發布系列的媒介。

但時尚界又怎會輕易滿足於現狀，就像強迫症般，總覺得不求創新落後於人是種罪。最近人們談論得火熱的「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT），又會否是時尚品牌下一個想摻一腳的目標？如美國數碼藝術家Beeple創作的Everydays: The First 5000 Days數碼圖像作品，早前就在佳士得以約5.4億港元天價賣出，的確是珠玉在前。時尚界的代表則是Gucci，快人一步於去年推出名為Gucci Virtual 25的「擴充實境」（Augmented Reality，AR）版運動鞋，售價為8.99至12.99美元，另外品牌亦於電子遊戲「The Sims 4」和「Pokémon Go」推出虛擬服飾，不久將來品牌或會更積極打入虛擬世界市場，加入NFT的行列似乎指日可待。

疫情擾攘多時會有抗疫疲勞，同樣，身處現實卻又充斥着數碼世界天天的「再創新猷」，未免亦會產生「數碼疲勞」，更讓人懷念實體時裝騷帶來的現場震撼，而數碼化時裝周亦令人反思時裝的真正意義。

溫兆明

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文：溫兆明、康詠然

編輯：王翠麗

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