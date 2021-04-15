Prada 倒模男女裝

【明報專訊】Raf Simons與Miuccia Prada的攜手合作，依然是來季米蘭時裝周的重頭戲。男女裝並非聯合舉辦，卻做到猶如平行時空般，從場景佈置、服裝色調、以至剪裁和logo等細節，都幾乎以倒模式重複兩場時裝騷，而這樣做的原因，是出於他們對New Prada的詮釋。

Raf Simons認為男性可以陰柔，女性則可走剛強路線，兩性之間具備雙方特質。這種打破二元對立的固有思考模式，與Miuccia Prada想探索更多可能的創作方向不謀而合。兩人將彼此的審美觀融合為一，設計出優雅而適合日常穿著的男女裝服飾，例如鏤空緊身衣、捲袖和鮮明的對比色塊，充分體現出Raf追求極簡前衛的風格特色；工整的西裝外套及ugly prints的應用，亦符合品牌制服式及舊有設計的DNA。早於上季登場的clutch coat，也是出於Prada本人慣常抓衣領的習慣，來季女裝系列還特別用上大量皮草和閃片裝飾，貫徹她一向hardcore的「重口味」態度；還有綴以提花的oversized飛行外套和針織連衣褲，同樣以中性剪裁輪廓，呈現時髦與實用兼備的特質。

配飾方面，招牌的Prada三角logo除了出現在服裝鞋履和手袋上，也繼續延伸成為耳環及手鐲款式，這樣反覆出現而iconic的設計，早已輕易地印在消費者的腦海上，大概也是Raf Prada合體在經營品牌上的策略。早前紅遍社交網絡的Cleo手袋，更推出全新的大容量版本，過完今個春夏，大家又可以預備投入macro bag的熱潮了。

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