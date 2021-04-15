Dior 走出童話故事

【明報專訊】早前Dior發布的春季高訂系列中，以塔羅與占星符號為設計元素，呼應大家對未來的不安與期盼，同時反映Maria Grazia Chiuri走向靈性探索的面向。來到2021的秋冬系列，她繼續沿用這股唯美神秘的張力，以陰暗細膩、暗黑現實的筆觸，打破和重塑經典童話故事中的女主角造型，探討女性在現實中對自身形象認知的觀念轉變。

雖說是以電影短片形式發布的時裝展，但場景依舊貫徹品牌仙氣夢幻的風格。選址充滿濃厚歌德氣息巴黎凡爾賽宮，牆身是佈滿荊棘的多面鏡子，並由一群舞者以拉扯的肢體動作揭開序幕，鏡子是雙面刃，可映照出欣賞和厭惡的地方。光是這個藝術裝置，已充滿戲劇鋪張效果。緊接出場的模特兒，分別身穿以玩具士兵制服為靈感、帶閃亮金銀絲布料和金銀線提花的藍色羊絨大衣；綴以Dior經典Cannage藤格紋圖案的外套；高貴冷酷的黑色Bar Jacket；絢麗奪目的層疊透紗晚裝；以英國作家Angela Carter版本的《小紅帽》啟發的紅色斗篷雨衣和印花絲巾；搭配英式刺繡胸飾、泡泡袖、蕾絲和花邊短襪的設計細節，以及帶有《美女與野獸》標誌玫瑰吊飾的珠寶首飾等。這一系列游走於天真與世故、脆弱與強悍、乖巧與反叛的設計，正正刻劃出女性面對世俗社會的性別定型和審美眼光時的內心羈絆，寓意大家無論世界怎麼變，都要努力活出屬於自己的人生。這樣含蓄而發人深省的藝術表達方法，比起過往口號式大事宣揚性別平權的作風，似乎更富深度和感染力。

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