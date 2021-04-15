Simone Rocha 脆弱的叛逆

【明報專訊】早前Simone Rocha與快時尚品牌H&M推出的聯乘合作系列，你有搶購到嗎？這名生於愛爾蘭，也擁有香港血統的當紅設計師，已帶領她的同名品牌在時裝界闖蕩逾10年。她筆下蓬鬆輕盈的刺繡裙裝，猶如一朵花輕輕包覆着穿者的身體，基本上稍為喜歡girly風格的人士，都會成為她的忠實擁躉。已為人母的她過去一年忙於在家中照顧小孩，但平凡的日常生活並未使她怠慢，反而更激發創意，設計出充滿punk rock（龐克搖滾）風情的2021秋冬系列。

系列以Winter Roses為題，她形容此為「脆弱的叛逆」，意指美麗而帶刺，漂亮中同時顯露硬朗個性的概念。如首次在她系列中出現的黑色biker皮褸，添加了金屬釦和泡泡袖，襯上薄紗短裙和蕾絲襪褲，剛好從厚重累贅與輕巧透涼間取得平衡。白色恤衫與淡玫瑰色的薄紗刺繡連衣裙，搭配黑色厚底靴、白瓷耳環、lunchbox形迷你手袋或珍珠配飾，充滿少女感的細節，依然保留了一絲edgy的前衛氣息。這種幽暗冷酷的風格在Rocha身上的確並不常見，究竟她下一季會繼續rock下去，還是全然回歸柔情感性的懷抱，我們且拭目以待。

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