Balenciaga 電玩角色展示未來時裝

【明報專訊】沒完沒了的疫情，讓全球只能「隔離」地運作。為保持社交距離，不少時尚品牌都改以短片取代實體騷，發布新季系列。不過，走在尖端的Balenciaga創意總監Demna Gvasalia卻直言：「我討厭時尚電影（fashion film）概念，我覺得那非常過時。」他創作的Balenciaga 2021秋季系列，便透過電子遊戲Afterworld: The Age of Tomorrow展示來季服飾。遊戲場景設定在2031年，角色身穿品牌2021秋季系列。

在Demna Gvasalia眼中，人類穿著的服飾在不久將來會產生變化，追求耐穿和可持續理念，服裝也會從單一功能轉變為多功能：緞面風褸不僅是一件外套，也可變身為派對長裙；訂製西裝改由運動彈性面料製作，適合穿著登山、騎行和其他戶外活動。未來世界亦不會出現動物皮草，改以經過雷射裁剪處理的環保再生物料，模仿皮草的紋路。

系列亮點是好幾個造型中出現的中世紀盔甲，除了令遊戲的背景看來更超現實，亦包含了Demna Gvasalia的時裝語境，他認為：「某程度來說，我們打扮的方式，就是自我防衛的盔甲。」系列中一雙盔甲般的金屬長靴，更是依照400年前的盔甲造型風格製成，以皮革為原料漆上仿金屬特殊塗層，恍如為熱愛打扮的現代聖女貞德而設。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：王翠麗

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