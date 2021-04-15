Dries Van Noten 騷台上的舞蹈表演

【明報專訊】Dries Van Noten的2021秋冬系列主題為A call to passion，Mr Van Noten選擇以舞蹈形式，透過短片表達純潔與激情，男與女之間的性別融合，還有一些抽象概念如躍動、放縱、克制、靜止和內在思考等。系列的發布短片找來專業編舞家、舞者及模特兒共47名表演者參與，包括來自比利時著名當代舞蹈公司和巴黎國家歌劇院的舞者。短片由丹麥籍攝影師Casper Sejersen掌鏡，片速節奏快慢有序；以英國trip hop樂風組合Massive Attack的歌曲Angel作為節拍緩慢又迷幻的電子配樂，令短片充滿豐富情感和藝術感。若系列只以時裝騷模特兒貓行騷台表達，張力可能差之千里。

系列先以一件長白襯衫裙展開序幕，靈感來自Mr Van Noten於1981年，在修讀時裝期間創作的首個系列，打後的造型加入肉色、玫瑰紅、海軍藍、丁香紫、粉藍及淡黃等多元色彩，以不同材質展現明暗色差，並以縐紗、提花、絲綢、羊毛和緞等產生豐富質感。印花有大幅垂墜的布紋、玫瑰、羽毛及長手套等圖案，配合寬鬆細長的衣飾剪裁，帶出超現實的詩意境界。

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