Miu Miu 模特兒穿越雪地山脈

【明報專訊】阿爾卑斯山的山脈之間飛鳥劃破長空，潔白的雪地上一對雪橇犬正在奔馳，這些優美自然景致之間，卻突然出現一群奇裝異服的女子：頭戴粗冷針織頭套及口罩；披着厚羽絨褸，內裏襯上deep V或吊帶的閃片飾胸絲質睡衣裙；冰天雪地卻只穿上透薄得看見肌膚的連身冷裙；甚至只外穿粗冷針織胸罩，頸巾的一端藏於胸罩內又再由底部伸出；夾棉一件頭泳衣配上夾棉長褲；有如雪怪腿部的及膝毛毛長靴；以及鑲有鉚釘和珍珠的厚手套等。

這正是Miu Miu的2021秋冬系列，模特兒組成一隊「Miu Miu Mountain Club」，在穿越雪地山脈的時裝短片中現身。Miuccia Prada再次以其獨突的時裝語言，以衣服挑戰固有感知和嚴峻的天然環境。這個系列的概念是關於逃離現實，勇敢追夢並使夢想成真，因此實用的服飾被誇張地浪漫化，把功能化為美麗和愉悅，恍如現實與夢想交錯。這種矛盾又奇異的時裝語言，大概可成為Miuccia Prada給時裝設計的一個教材。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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