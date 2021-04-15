Louis Vuitton 時空旅行 回到黃金時代

【明報專訊】我們還可以回到從前嗎？這年間發生的巨變，大大改變了人類的生活與命運。還在談旅遊似乎顯得奢侈，對於「旅遊世家」Louis Vuitton來說，此時此刻又會怎樣詮釋自家生招牌？女裝藝術總監Nicolas Ghesquière認為體驗旅行的感覺，不一定需要出走遠方，重溫過去黃金時代、啟蒙時代的古羅馬時期，也算是一趟獨特的旅程。2021秋冬季度找來意大利藝術設計工作室Fornasetti合作，將對方的視覺藝術元素融入設計之中，重新探索與演繹古羅馬文化藝術。

整個系列的服飾流露強烈的衝突感，版型寬大的外套非常吸睛，肩線輪廓被刻意誇張放大，呈現圓弧線條。輪廓鮮明的puffy jacket、boxy jacket與leather jacket，配利落長褲、球形半截裙，或是泡泡雪紡紗裙，視覺上展現出強而有力的效果。配飾方面，秋冬季度少不了靴子配搭造型，一雙羅馬式縛帶及膝長靴，加上蝴蝶結作點綴，盡顯少女情懷；而大家熟悉的Petite Malle、Speedy系列袋款，亦加入Fornasetti繪畫的建築物、掛鎖、鑰匙及人像等圖案，極具趣味。

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