Loewe 特刊展新裝 立體剪裁搶眼

【明報專訊】當大多數人go digital，從網上吸收時裝資訊之際，Loewe創意總監Jonathan Anderson卻要告訴大家「實體」的美好。繼2021春夏的「Show-on-the-Wall」後，2021秋冬季度再次大玩把時裝騷送至觀眾手上的概念——以「A Show in the News」為主題，印製一份報紙特刊，將來季整個系列刊於其中。

由藝術家Fumiko Imano掌鏡、超模Freja Beha Erichsen演繹，Jonathan Anderson炮製出一系列立體剪裁的新裝，從服裝造型輪廓、面料處理均呈現強烈幾何美學，曲線與直線、尖角與弧線、柔和與堅挺之間，互相交錯對比，配合襯墊絎縫、印花、拼花與提花織等細節，豐富整體的視覺效果。搶眼誇張的pleated buckle是今季的重要裝飾元素，Jonathan Anderson指靈感來自17、18世紀鞋履上的巨扣，大量應用於裙子、手帶及高跟鞋上。手袋方面，則把1975年面世被譽為品牌經典的Amazona重新詮釋，襯上提花面料裝飾，精緻實用，相信不難成為來季的熱賣袋款。

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