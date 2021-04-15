Chanel 依然懷念老佛爺

【明報專訊】縱使Karl Lagerfeld已離開人世，但不少時裝迷至今依然懷念他，其身前得力助手、Chanel現任創意總監Virginie Viard亦然。2021秋冬季度，她就將老佛爺說過的話糅合其中。季度大騷離開了巴黎大皇宮，選址於傳奇俱樂部Chez Castel發布，那兒狹小的空間讓Virginie Viard感受到一絲親密感。在籌備2021秋冬大騷時，她憶起過去老佛爺曾經描述，在早年的時裝騷中，模特兒都是自己穿上服飾並自行打理妝容、頭髮。

從季度系列的影片可見，模特兒從大街緩緩走進Chez Castel俱樂部，她們行走在不同房間，在樓梯上交錯，把外套留在衣帽間，然後到樓上換裝，畫面既溫暖又生動。2021秋冬系列結合了Virginie Viard喜歡的滑雪假期風情，以及1970年代流行至今的率性巴黎格調，例如變化出紅藍相間圖案刺繡的白色菱格紋面料，配滑雪褲、採用亮桃紅斜紋軟呢的滑雪連身裝，以及如冬季運動服飾的精緻雪紡、縐紗襯衫上衣、羊毛跟靴等設計。來季設計也回溯了品牌1994年的秋冬系列，以人造皮草西裝和外套、黑白色系的初剪羊毛材料重新構思，像是飾有人工皮草滾邊的白色羊皮外套，配搭如羽絨外套結構般的雙色長靴；開衩短裙配上銀色鞋跟長靴，就像即將前往舞池的年輕女子般充滿活力。

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