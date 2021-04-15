Givenchy 暗黑風格 粗獷中帶奢華

【明報專訊】看着Matthew M. Williams筆下的Givenchy，總會令人想起前人Alexander McQueen 1990年代在任Givenchy時的作品，其作品帶有對方的影子（或致敬細節），同樣剪裁利落、性感、叛逆前衛。不過，McQueen操刀的Givenchy在當時被指違背這經典大牌的優雅格調，其詭異風格不被受落。但時移世易，在主打千禧世代的大趨勢下，加上social media的推波助瀾，Matthew M. Williams的設計顯然很符合新世代目標顧客的口味，相信這亦是管理層讓他「坐正」的原因。

Matthew M. Williams為品牌操刀的第2個系列，延續春夏季的暗黑風格，更重視服飾外觀上的精緻、優雅和奢華度。貼合肌膚的鏤空針織、強調女性身材曲線的連身裙、飾鑲水鑽珠片的薄紗晚禮服等，配以其個人簽名式重金屬粗頸鏈，形成剛柔對比。在面料運用方面，採用大量人造皮草、天然羊毛、羽絨面料，透過層次塑造出造型的分量感，猶如包裹身體的保護層，既符合冬季的需求又兼顧舒適度。另外，剪裁線條方正的堅挺肩膀和袖子，充分突顯出品牌工坊的精湛剪裁傳統工藝，整體看來粗獷卻又不失奢華感。Matthew M. Williams的聰明之處，在於懂得從年輕人的角度設計時裝，同時保留high fashion brand應有的奢華。

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