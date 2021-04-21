百搭恤衫 襯出不平凡

【明報專訊】恤衫，是很多人的衣櫥必備品，大家總說它易襯百搭又長青。其實，除了那件每天上班慣常穿著的白恤衫不需要多花心思去配搭外，想認真穿出時尚的恤衫造型，當中包含不少知識與學問。

一般來說，正式（formal）恤衫，均為長袖、備有袖口及鈕扣的款式，合身的尺碼亦是其關鍵所在，本地著名時裝造型師SK Tang指出，「想知道一件恤衫是否合身的話，可以留意以下3點。當扣上衣領最頂的鈕扣時，如衣領內還剛好放得下兩隻手指，便代表衣領的尺寸合身。袖子的長度不應太長或太短，長度應該落在手腕位置。而當坐下時，可以看看胸口和肚腩位置是否平順，沒有『露肉』的話，便代表恤衫合身」。

至於悠閒穿著的短袖恤衫，則較不受規則所限，「現時男裝流行oversized的剪裁，對大多數男士來說，短袖恤衫相對容易駕馭，亦特別適合手臂粗的男士」。不過，他補充：「在挑選短袖恤衫時，必須留意會否過大或過於緊身。緊身的短袖恤衫感覺相對過時。」

穿淺色恤衫宜打底

在顏色方面，懂得為自己選擇「對的色系」，才能令造型顯得更醒神奪目。SK教路：「雖然絕大部分香港男生都適合穿黑、白、灰、軍藍、卡其、啡色等淨色系恤衫，不過在挑選恤衫色系時，可以依照一個基本原則，就是盡量選擇可以對比到自己膚色的顏色，舉例說，如喜歡曬太陽、膚色較深的話，應該避免穿綠色、啡色的款式；而皮膚較白皙的話，則應該避免穿黃色的設計。」他亦提醒大家在穿淺色恤衫時，應做好打底工夫，「由於多數男士較大汗，最好在淺色恤衫內多穿一件較為貼身的under shirt，可避免汗水、止汗劑沾污恤衫。另外這亦與男士身體構造有關，部分男士本身較多體毛，或容易『凸點』，多加一件under shirt襯底，便可避免這些尷尬情况」。

在「汗流浹背」的炎夏，穿什麼面料的恤衫較合適？SK建議：「可以穿著棉質或麻質恤衫，尤其麻質較輕身透氣，夏天穿起更舒服。」

當外套穿著 可選挺身布料

夏天，難免經常出入冷氣房間，若想把恤衫當成外套穿的話，可以怎樣入手？他認為首先要視乎恤衫的類形是否合適：「一些比較formal的恤衫，本身剪裁窄身，布料亦較為軟身，若當成外套穿著，並不好看。建議可選擇布料較挺身，oversized的剪裁款式，但不應選擇太長的設計，boxy剪裁的恤衫，便最適合當外套穿著。」若把袖子摺起的話，應摺到手臂哪個位置？「我慣常將袖口摺3下，落在手肘對下的位置；至於身形較瘦削的男士，則可以多摺半下，令袖子更貼合手臂。」

近年男裝界興起長身剪裁的恤衫（shirt dress），看起來飄逸又簡樸，但並非人人都適合。SK表示：「如果較『細粒』的男士，應避免穿著長身剪裁恤衫，若真的要穿的話，下身亦不應配搭太slim cut的服飾，否則比例會顯得奇怪。」但他強調，穿衣始終是自我表達的方式，大家可參考他提供的意見，也可以探索不同的配搭方法，為恤衫造型加添個人風格。

■Profile

SK Tang（Instagram @sktang__）

本地著名時裝造型師，曾與連卡佛及K11 MUSEA等品牌合作。

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Celine 2525 1281 ／ Dior Men 2162 8008 ／ Hermès 2525 5900 ／ Loewe 2522 0996

文：劉詩言

模特兒：Chak Lee（Quest）

化妝及髮型：Iris Sung

（Make Up For Ever Academy）

編輯：王翠麗

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