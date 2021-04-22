清新脫俗 重回生活本質

【明報專訊】疫症確診數字時高時低難以捉摸，但香港時尚零售業卻不容錯過任何機會，藉轉季之時紛紛蠢蠢欲動。一向形象清新脫俗的Cocktail Select Shop，今個春夏就以「Timeless Capsule」為主題，希望大家重回生活的本質，以簡單精緻、永恆獨特的設計帶來超越時間的魅力，因此特別蒐羅多個工藝精緻、舒適自在及以百搭衣飾為本的品牌。

當中包括首季引入的全新品牌，如工藝精緻的印度品牌11.11/eleven eleven（左圖），重點採用可持續生產的棉和真絲，並以植物染料（樹皮、樹葉和花瓣）的傳統木板印刷，塑造自然的獨有效果。另一個由英國藝術家及設計師Faye Toogood成立的品牌Toogood（中圖），設計回歸時裝本質，以穿衣者——「人」為出發點，每一件單品都有獨特的名字，同時兼備藝術氣息和舒適質感。法國品牌Manuelle Guibal（右圖）設計沉穩而優雅且用料講究，出品均由法國熟練的工匠人手製作，刻意經過不同處理，為衣服營造一種時間洗滌帶來的韻味。3個品牌各有特色，卻同具脫俗氣質的共通點，能配合不隨波逐流兼具自信的女性所需。

Cocktail Select Shop 2907 4388（利園商場一期）

文：溫兆明