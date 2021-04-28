萬年曆破格佈局 4顯示盤單行列陣

動力儲備65小時——編號6119R腕表是之前推出的3919和5119腕表的延伸，直徑加大至39毫米，機芯換上具雙發條鼓的30-255 PS新機芯，動力儲備至少65小時。 $212,200（黃志東攝）

並列顯示——編號5236P腕表是Patek Philippe首次在腕表上以並列方式顯示星期、日期、月份，其中日期以兩個顯示盤顯示，4個轉盤之間沒有任何分隔，設計非常破格。$933,600（黃志東攝）

【明報專訊】Baselworld表展不再，疫情持續，但不代表鐘表界就停頓下來。雖然疫情對各行各業也有嚴重影響，但有危就有機，在前景不明朗下，鐘表界的龍頭品牌Patek Philippe反而一口氣發表兩枚搭載新機芯的腕表，其中一枚更是有3項專利申請的全新萬年曆機芯，為未來復蘇腕表界投下信心一票。

說起Patek Philippe（下稱PP），其萬年曆表一向有不少捧場客，例如3年前推出的編號5740腕表，是Nautilus系列首枚超級複雜功能時計，亦是首枚採用藍色PVD塗層表盤的常規版腕表。3年後品牌推出編號5236P腕表，是以嶄新並列方式顯示的萬年曆腕表。一般萬年曆腕表會以分開的指針盤或顯示窗來指示月份日期星期，PP今次推出的萬年曆腕表，則以單行方式顯示，在表盤12時位置特設一個長形顯示窗，並列展示星期、日期和月份。設計師為求令顯示清晰精準，研發出最新自動上鏈機芯，並正申請當中3項專利應用設計。

介紹新表前先回顧品牌威水史，早在1925年，PP已推出首枚配備萬年曆這項精密複雜功能的腕表，後來陸續發展成備有多種指針式顯示、顯示窗及表盤佈局的萬年曆表。當中某些款式採用著名的240 Q自動上鏈超薄機芯，例如編號5327腕表，以3枚獨立顯示盤展示星期、日期與月份。324 S Q自動上鏈機芯則驅動編號5320腕表，展示另一表盤佈局，12時位置設雙顯示窗，展示星期和月份，6時位置另設附屬顯示盤以指針展示日期。編號5160腕表就用上324 S QR機芯，在萬年曆顯示上加添飛返日期指針功能。

4顯示盤設計 申請3項專利

今次新面世的5236P腕表的長形顯示窗，嚴格來說並非品牌首次同類型的創作，PP以往為美國市場製作懷表時已曾採用類似的萬年曆並列顯示。該枚懷表在1972年面世（編號P1450），配備「à l'américaine」日曆系統（月份、日期及星期顯示），但此後單行全日曆顯示並未曾在品牌的腕表上出現過。設計團隊決定在腕表上製作單行全日曆顯示時發現，若採用單一日期顯示盤展示1至31的數字，字體會太小，不易讀取。為了令腕表顯示更清晰，他們特別創作雙日期顯示盤系統，一個顯示日期的十位數字，另一個顯示日期個位數字。整個日曆顯示於是由4個顯示盤組成：一個展示星期，兩個展示日期，一個展示月份，4個顯示盤嵌置在同一平面上，每個顯示盤之間更沒有任何分隔。

對比傳統萬年曆，單要做到這個並列顯示裝置便需額外用上118枚零件，包括增添一些夾板橋、齒輪與寶石軸承。製表團隊為了令所有顯示處於同一平面，研發出一個由兩個雙滾珠軸承組成的顯示系統，並就此申請專利。當中個位數字顯示盤擁有的「防止重跳」特色，正是第2項申請專利，內部的齒輪設計能避免顯示盤在劇烈震動或校正日期時誤跳。第3項申請的專利是由顯示第31日過渡至下月第1日時，機芯內用上的鎖緊個位數字顯示盤裝置，令個位數字顯示盤的「1」字不會跳動。除了12時的並列顯示，表盤上的4時位置展示閏年周期，8時位置的小窗顯示晝夜，方便用家設定日曆，而6時位置的小三針顯示盤內同時設有月相顯示窗。

腕表用上的新機芯名為31-260 PS QL，PS代表小三針（petite seconde），QL代表並列顯示萬年曆（quantième perpétuel en ligne），保留基本機芯31-260的直徑與厚度 （31.74×2.60毫米，因而沿用此編號）。4顯示盤的設計需用上額外動力，團隊在研發新機芯時，將雙發條鼓扭力提升20%，迷你自動上鏈擺陀亦改用上鉑金，較品牌常用的22K金更重，增強上鏈動力。腕表採用鉑金材質，直徑41.3毫米，藍色表盤由中央向外圍漸變黑色。一如品牌有鉑金腕表，表側6時位置鑲有一顆小鑽石。

加大版巴黎飾釘表 經典簡約

5236P主打喜歡複雜功能的表迷，品牌另一配搭新機芯的編號6119R/6119G Calatrava「巴黎飾釘」腕表則針對鍾情簡單功能的腕表愛好者。Calatrava系列在1932年面世，當時名為編號96（ 亦是PP首款配上編號推出的時計），腕表設計簡潔。新款腕表編號6119，跟著名的編號3919腕表與2006年推出的編號5119腕表一脈相承，表殼增大至直徑39毫米。以往兩個型號均採用黑色塗漆羅馬數字映襯白色表盤，新款則換上18K金「obus」切面立體刻度。腕表用上表圈交錯飾釘裝飾。6119R腕表為玫瑰金表殼配銀色幼粒表盤，配搭啡色鱷魚皮表帶及玫瑰金針扣；6119G白金腕表則搭配炭灰色表盤，配搭黑色鱷魚皮表帶和白金針扣。腕表搭載30-255 PS新款機芯，直徑30.4毫米，厚度僅2.55毫米，動力儲備至少65小時。機芯符合「百達翡麗印記」對於腕表準確度的嚴格要求，每日最大誤差僅-3/+2秒。

5711「榮休」 橄欖綠表盤作結

在搭載新機芯的腕表以外，編號5711/1A腕表同樣是表迷「虎視眈眈」的新作，因為品牌公布今年將會是5711/1A最後生產的一年。系列2006年面世時，以藍色漸變黑色表盤款式登場，後來在2012年增添銀調白色表盤款式，3年後再推出玫瑰金款，配搭啡色中央漸變黑色外圍表盤。來到最後一年，品牌帶來橄欖綠色放射狀表盤的新款設計，是系列首次。每枚腕表皆經過55道人手加工潤飾步驟。表殼防水深度達120米，保護26-330 S C新款自動上鏈機芯。除了全鋼款，品牌亦推出鋼材與長方形鑽石組合的設計，在表圈位置綴以一行32顆頂級Wesselton長方形鑽石（約3.6卡），每顆鑽石切割略呈梯形，而非傳統長方形，藉此脗合八角形圓角表圈輪廓。

品牌今年亦首度推出圓形表殼配搭金屬表鏈設計的編號4947年曆腕表。新表表盤綴以橫向和縱向磨拭加工效果，靈感源自山東絲綢，設計獨特。表盤上的立體阿拉伯數字和白金夜光葉形指針方便讀時。腕表直徑38毫米，鋼製表鏈由5行全經打磨的鏈節組成，配合專利摺疊扣。表盤9時至10時位置設有星期顯示，月份顯示則位於2時至3時位置，6時位置顯示日期。定位在簡單三針和複雜萬年曆之間的年曆腕表，一直以來也有不少捧場客，相信配上品牌罕見表盤設計的4947不難吸引一眾品牌粉絲。

■News：調整證書服務

Patek Philippe剛於4月開始調整其「資料庫精萃」證書服務。此服務讓表主向品牌申請他所擁有PP腕表或懷表的詳細資料證書。原本只要表齡超過5年就可以申請，新安排下時計需在1989年以前出廠，申請費用從150瑞士法郎（約1270港元）調高至500瑞士法郎（約4235港元）。新措施實施後，每款時計每5年才可重新申請製作資料庫精萃文件。資料庫精萃列明的資訊只是把品牌歷史檔案庫的資料提供給表主，不具有時計真偽證明或保固服務有關的效力。此舉跟品牌總裁Thierry Stern決定停產5711腕表一樣，被視為保護品牌價值的手段。

查詢：Patek Philippe 2317 7866

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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