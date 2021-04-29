「清談節目」宣傳手袋

【明報專訊】Gucci最近將4個經典袋款——Dionysus、GG Marmont、Gucci Horsebit 1955及Jackie 1961作細緻改動，組成Beloved系列。Dionysus及GG Marmont推出紅、藍、綠等寶石顏色；Dionysus首次選用白色搪瓷袋扣；GG Marmont的粗花鑲邊GG細節，以金色金屬潤飾，或配以同色系皮革搪瓷細節；Gucci Horsebit 1955推出mini size及配備兩款孭帶；Jackie 1961則於稍後推出全新色系。

Alessandro Michele解釋系列由來：「我由衷愛慕我的手袋。或許它們永遠都會是我的最愛，是我最喜歡的配飾，所以稱呼其中幾款我設計的手袋為『Beloved摰愛』亦自然不過。這個名稱源自我的個人歷練和我對手袋的愛。」系列以「荷李活」深夜清談節目形式製作宣傳短片，節目主持James Corden找來Awkwafina、Dakota Johnson、Diane Keaton、Harry Styles及細威Serena Williams多位明星名人作風趣幽默訪談，沒有故作高貴，令Beloved系列更平易近人。Gucci亦特意於金鐘太古廣場Garden Court設立期間限定店至5月13日，讀者可一覧系列全貌。