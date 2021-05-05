Watch News：藝術書寫工具 向長城致敬

【明報專訊】Montblanc的腕表近年屢有驚喜，也讓人差點忘記品牌原是以筆起家。品牌最近發表新的藝術書寫工具High Artistry系列，向中國萬里長城致敬。萬里長城是世界上最長的人造建築，為了紀念中國傳統工藝和古代文明，High Artistry系列「向萬里長城致敬」以3個建造萬里長城的主要朝代：秦、漢和明代的傳說故事為靈感。

系列共包含5款不同書寫工具，運用各種形式的古代工藝製作。其中「限量版88」書寫工具取材自秦朝，當時為了抵禦北方游牧民族入侵，秦始皇下令將位於各諸侯國的小規模城牆連結成一座萬里長城。限量版88的筆蓋與筆身採用鉑金製成，靈感源自秦兵的甲胄，粗曠表面質感令人聯想到秦代青銅器特有的質感。到漢朝時，長城不斷擴建，以抵禦外域長久以來的威脅，保護當時東西方的貿易通道絲綢之路。「限量版10」的設計便以絲繡工藝為主軸，筆身飾以手工金線刺繡圖案，筆蓋鑲飾實金金線繫固的珍珠貝母飾片，靈感源於漢代皇帝下葬時的金縷玉衣。

來到明朝，中國藝術和文化有着蓬勃的發展。以此為背景的「限量版5」書寫工具用上掐絲琺瑯和內填琺瑯工藝，賦予筆蓋和筆身鮮豔裝飾，令人聯想到精緻的明代彩繪琺瑯花瓶。鏤空和手工雕刻的筆蓋頂端靈感源於皇帝冠冕，鏤空設計透出鑲嵌於內部的1.8卡明亮式切割鑽石，可旋轉筆身環鐫刻源於定城磚傳說的精美圖案。筆尾的毛筆是本款書寫工具的一項獨特特色，採用松鼠毛製作，並塗覆半透明亮漆加以固定，此部分可換成真正的毛筆，做工細緻。

●查詢：2367 7266

整理：張曉冬

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