傳奇5號 百年慶生 香水與珠寶的完美結合

瓶身設計——珠寶設計用上N°5的瓶身與數字「5」等圖騰，演繹N°5香水的各種特質。N°5 Sparkling Silhouette頸鏈——粉紅金及鉑金鑲嵌鑽石1顆重約5.19卡 D-FL（Type IIa）梨形切割鑽石；1顆重約 1.55卡 D-FL圓形切割鑽石（所標示的卡數及材質僅作為參考），個別定價。（品牌提供）

【明報專訊】Chanel能夠成為當今時尚品牌的魁首，與其各種劃時代創舉有莫大關係。先不說品牌在時裝上對女性影響深遠的設計，就是一支N°5香水，就已經是品牌其中一個標誌的傳奇產品。今年是N°5香水誕生100周年，品牌為慶祝這大日子，特別創作一個具123件作品的N°5頂級珠寶系列。Chanel珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau特別接受明報life&style專訪，細談當中的設計構思。

1921年，Gabrielle Chanel與俄籍調香師Ernest Beaux一起構思一款「富女人味的女性香水」，在芸芸的香味試版中，Gabrielle Chanel選擇了第5款，將之命名為N°5，並決定於同年5月5日首次發布。香水結集這麼多個被Gabrielle Chanel視為幸運數字的「5」如有神助，一推出便蔚為風潮，深受一衆上流名媛愛戴。當然，N°5受歡迎的真正原因，是它突破傳統調香守則，選用了乙醛來調香，並由80多種成分，包括最奢華珍貴的天然香水原料——格拉斯（Grasse）茉莉原精，建構出一種難以形容及取代的香味。

1954年，瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）接受訪問時提及她睡覺時會穿上什麼，她的答案是「只有數滴N°5」，更令這瓶香水與這位傳奇性感女星連結起來。N°5的簡約招紙和瓶身設計也是另一劃時代標誌，於1959年被展示於紐約現代藝術博物館內，數年後成為藝術家Andy Warhol一系列9張絲網印刷畫的主角。及後品牌在產品上提升和變革，令到N°5繼續大受歡迎，歷百年而不衰。

N°5無疑是時尚界的一個時代革命。同樣，Gabrielle Chanel於1932年打破當時法國頂級珠寶界男士主導的常規，推出唯一由她親自設計、以鉑金鑲嵌鑽石的「Bijoux de Diamants」系列，作品以創新的設計與佩戴方式，引領珠寶進入一個嶄新境界。因此Chanel珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau決定將香水與珠寶這兩者結合，設計N°5頂級珠寶系列。「Gabrielle Chanel當年以相同的願景創作，走進這兩個世界，專注於大膽的想法及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度，從瓶身結構到澎湃香氣的釋放，其構想恍如穿梭於N°5香水精髓的蜿蜒旅程。」他補充：「兩者都直接與女性的皮膚接觸，並同樣體現了Chanel的卓越和大膽的價值觀。Gabrielle Chanel的『 Bijoux de Diamants』高級珠寶系列引入了佩戴珠寶的新方法。她鼓勵女性將這些珍貴的珠寶作為時尚元素並融入造型中。兩者對我有相同的創作動力。 」

從香水瓶蓋展開創意

這確實是個既大膽又抽象的構想，一般人最容易由視覺上將兩者結合，例如N°5的瓶蓋就像極一顆經切割的寶石。這個矩形瓶蓋形狀不僅近似於珠寶工藝中所使用的祖母綠形切割（Emerald Cut），亦令人聯想起巴黎的芳登廣場（Place Vendôme）。「瓶蓋的形狀使我們想起了芳登廣場的輪廓，這亦是貫穿整個系列的標誌元素。無論是白水晶還是白色鑽石，都同時彰顯珠寶的圖形美感。而瓶身代表香水的原型，正如鑽石象徵頂級珠寶一樣，系列中的55.55頸鏈就充分表現這理念，用上55.55卡的鑽石主石，絕對是個壯舉！」Patrice Leguéreau解釋。

除珍貴水晶或鑲嵌鑽石外，縞瑪瑙、珍珠和黃色藍寶石製成的八角形體，亦打造成有如圖騰的瓶蓋形狀，成為系列優雅精巧的設計核心。瓶身則以白鑽、淡黃色鑽石及黃色藍寶石等交織層疊的線條表達，一眼可辨認的幾何瓶身輪廓在長頸鏈、胸針及耳環上顯而易見。其中N°5 Abstraction頸鏈，由濃至淡的漸層色調襯托黃鑽的鋪陳。從精緻的瓶身線條中，以梨形切割鑽石及粉紅摩根石營造傾流而下的去勢，有如金黃的香水滴落流淌於肌膚之上。

「為了以珠寶喚起香水的香氣，我們還使用了梨形切割的黃水晶和帝王拓帕石，亦以絲帶圖案呼應高級訂製時裝，增添性感的女性韻味。我們特別注意各組珠寶的柔韌度和人體工程學設計，以使寶石如香水般包裹着頸項一樣。 」他進一步解釋其設計並非單從瓶子的外觀入手，亦透過珍稀寶石來表達N°5的香氛感官。「我不希望它只是一個致敬系列。我更會視這個系列為一次沉浸的體驗，一次探尋構成N°5香水的靈魂和秘密之旅。我想重新發現Gabrielle Chanel的精神。因此我去了格拉斯，與調香師Olivier Polge到了茉莉和五月玫瑰園。我試圖以香水滋養自己，並以珍稀的貴金屬及寶石把N°5的魔幻和奧秘演繹出來。」

數字「5」巧妙串連戒指頸鏈

除了以N°5的瓶蓋、瓶身和香氣的釋放為靈感外，數字「5」和花卉同樣是Patrice Leguéreau的設計靈感。數字「5」以活潑多變的方式巧妙串連於多件作品之上，例如Eternal N°5頸鏈，加大版本的數字「 5」 圖騰綴飾為可拆卸的胸針，鏈身亦可轉換為短頸鏈佩戴；「5」字同時是Graphic N°5戒指的冠部，或是Ribboned N°5戒指的形狀，手指穿戴於「5」字下方的鈎位。N°5的香氣核心格拉斯茉莉，造型猶如星星般綻放；5月玫瑰花瓣飾以粉紅藍寶石，形如月亮般渾圓；依蘭依蘭則搭配露水形狀的鑽石，綴飾於頸鏈中央。

整個系列達123件作品之多，以不同面向演繹N°5香水的各種特質，Patrice Leguéreau總結其深刻感受：「黃金、寶石以至工作室上下的精湛技藝，都全部傾注於這個N°5頂級珠寶系列之上，這是我們做過的最私人，最親密的一個頂級珠寶系列。」

查詢：Chanel 2869 4898（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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