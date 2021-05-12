前港足健將教路 男士運動先護膚 型出球場

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【明報專訊】常說運動能為皮膚帶來很多好處，既加快新陳代謝，又可以透過爆汗來為身體「排毒」。然而，沒有做好運動前後的護膚工夫，可能會令皮膚變差。香港退役職業足球員蘇偉泉（Kumer So），在職業球員生涯期間，幾乎每天也要上場練習踢波，除了練得好腳法，原來他對保護肌膚亦有一番心得，難怪會被看中，轉型到幕前。

足球員經常於日曬下練習和比賽，紫外線、空氣污染物，以至壓力和過量運動等都會令肌膚容易出現色斑、皺紋及鬆弛等衰老痕迹。掌握運動上場前、中、後護膚要訣，保持外觀形象，自然更能享受運動帶來的爽快。

運動前 防曬要識揀

很多男士不喜歡護膚品帶來「黐𣲷𣲷」的感覺，Kumer亦不例外。他平日慣常使用質感較乾爽的護膚品，到戶外運動前則會做足防曬，「出門前，我會預先在家搽防曬，先讓皮膚吸收；當抵達運動場地時，又會多搽一層，這樣就能達至雙重保護」。Kumer亦習慣於面部及身體使用不同的防曬產品，「用作搽身的產品，通常都不適用於面部，擔心會出現『生粒粒』的情况」。專業皮膚科醫生林嘉雯亦認同說法：「由於面部及身體的皮膚不同，一般來說，面部較容易出油，應使用較為輕薄及沒有防水功效的防曬；而身體則較為多汗，所以應使用具備防水功效的防曬產品。」她又指出，「若是出海、游泳的話，就必須使用高效防水的防曬」。

在防曬方面，Kumer表示他通常使用SPF50及PA+++防曬系數的產品，林嘉雯則建議在戶外運動時，應採用SPF50及PA++++的防曬產品，她解釋：「主要傷害皮膚的紫外線為UVB、UVA。UVB可以令皮膚即時曬傷，產生紅腫熱痛，其後甚至出水疱或脫皮。一般防曬產品中的SPF指數，是指針對UVB的保護，而SPF50的系數，就代表具備了98%的保護力。」至於UVA，「它的穿透力甚強，可以深入真皮層，造成皮膚老化等問題。而日本標準系數PA+，當中的『+』號代表對UVA防禦的等級，當PA的＋號愈多，就有愈強的UVA防護效果，防止曬黑、曬老的功效亦愈強」。

運動期間要注重補充身體水分，Kumer表示，「在夏天運動，補充水分甚為重要。而最佳的時機，應該在運動前，建議可以飲用運動飲料，當中的電解質，可以幫助鎖緊身體的水分」。補搽防曬亦是重要的一環，林嘉雯建議：「戶外活動時，盡量每兩小時補搽一次防曬，才更為有效。」

噴霧式止汗劑小心招氣管過敏

另外，不少人有使用止汗劑的習慣，然而在運動期間容易「爆汗」，感覺上汗水會冲走止汗劑，當中的殘餘物會否阻塞毛孔？林嘉雯指出，「普遍的止汗劑成分為鋁鹽，其作用為阻塞汗腺出口，以減少汗液，而汗腺出口與毛孔出口並不同，所以並不需要擔心阻塞毛孔的問題」。她同時提醒：「市面上有一些噴霧式的止汗劑，但我並不建議大家使用，由於當中的粒子較細，使用時很容易被身體吸入，導致出現氣管敏感問題。」

運動後 溫和潔面補水

運動過後一身汗，Kumer會率先潔面，「若有使用防曬產品，首先我會以卸妝油清走防曬，否則難以把面部徹底清洗。由於我本身經常曬太陽，所以會使用比較溫和的洗面膏，減輕對皮膚的刺激」。至於頭髮方面，「由於經常出汗，我的頭油亦比較多，所以會選擇深層清潔功效的洗頭產品」。

清潔身體時，Kumer會選擇蘊含薄荷成分的產品，給身體帶來涼快的感覺。林嘉雯認為，就算本身較為大汗的人，運動後也不需要選擇特定類型產品清潔身體，「使用一般溫和的清潔產品便已足夠，因為汗液遇水便會融化。不過，若有臭狐的話，則需要採用具殺菌功效的產品」。

皮膚經過日曬後需要紓緩，Kumer會敷補濕度較強的面膜，讓面部多吸收精華及水分，避免皮膚變得乾燥，亦會使用補水力高的護膚產品，「身體方面則會使用含蘆薈成分的產品，即使曬傷了，亦不容易出現脫皮的情况」。林嘉雯表示，「紫外線帶來的熱能，是傷害皮膚的主要原因，可以於身體上敷冷凍的毛巾以作紓緩」。她亦提醒：「部分護膚產品聲稱能帶來『冰涼』感，是由於當中含有化學成分，挑選時應小心。」

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● Profile

蘇偉泉（Kumer So） - 外號「灰熊」，香港退役職業足球員，曾於2009年東亞運動會足球項目中榮獲金牌。現轉型為演員，曾參與拍攝電影《狂舞派3》、《狂獸》，以及ViuTV電視劇《三一如三》等，並參與不同品牌的廣告演出。

林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

文：劉詩言

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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