News：巴塞球會×足球小將 「俊」級球星邀護膚

球星相遇：虛擬足球隊「BARÇA × SHISEIDO FC」，由效力於西班牙巴塞隆拿足球會（FC Barcelona）兼品牌宣傳大使Sergi Roberto，以及漫畫《足球小將》主角Tsubasa Ozora（戴志偉，圖右）擔任隊長，充滿玩味。（品牌提供）

護膚產品——左：Shiseido Men煥能肌活免疫再生精華$520/30ml；右：煥能保濕潔面膏，糅合護膚成分潔面泡沫，質感幼滑，蘊含日本山茶花精華，據稱能改善肌膚抗氧化能力，當中的潔淨成分AMT，據稱能高效去除污垢、皮脂及防曬配方，同時鎖住肌膚水分，$200/125ml（品牌提供）

【明報專訊】如何令一眾嫩男與熟男乖乖護膚？日本美容界龍頭Shiseido Men就想到透過甚受他們歡迎的運動——足球，來進攻男士美容市場。品牌邀請著名西班牙巴塞隆拿足球會FC Barcelona合作之餘，還請來「國寶」《足球小將》主角Tsubasa Ozora（戴志偉）出山，擔任虛擬足球隊「BARÇA × SHISEIDO FC」的隊長，藉着兩者積極進取、正面的形象推廣「男士護膚」。

品牌特別將王牌產品「肌活免疫再生精華」改良成專門為男士而設的「煥能肌活免疫再生精華」，當中加入了蘊含日本山茶花的精華成分，配合靈芝精華，據稱能加強肌膚抵禦外來傷害能力，改善膚質粗糙問題。

品牌更推出智能手機應用程式「BARÇA × SHISEIDO FC Manga Player Generator」，並找來《足球小將》作者Yoichi Takahashi（高橋陽一）畫插圖，除了讓大家以Q&A問答了解護膚知識，更可拍攝及上載個人照片，從高橋陽一筆下共7452個畫像組合中，建立自己的《足球小將》畫風漫畫肖像，化身足球隊隊員。

●查詢：Shiseido 2234 7628

文：劉詩言