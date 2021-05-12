News：巴塞球會×足球小將 「俊」級球星邀護膚
文章日期：2021年05月12日
【明報專訊】如何令一眾嫩男與熟男乖乖護膚？日本美容界龍頭Shiseido Men就想到透過甚受他們歡迎的運動——足球，來進攻男士美容市場。品牌邀請著名西班牙巴塞隆拿足球會FC Barcelona合作之餘，還請來「國寶」《足球小將》主角Tsubasa Ozora（戴志偉）出山，擔任虛擬足球隊「BARÇA × SHISEIDO FC」的隊長，藉着兩者積極進取、正面的形象推廣「男士護膚」。
品牌特別將王牌產品「肌活免疫再生精華」改良成專門為男士而設的「煥能肌活免疫再生精華」，當中加入了蘊含日本山茶花的精華成分，配合靈芝精華，據稱能加強肌膚抵禦外來傷害能力，改善膚質粗糙問題。
品牌更推出智能手機應用程式「BARÇA × SHISEIDO FC Manga Player Generator」，並找來《足球小將》作者Yoichi Takahashi（高橋陽一）畫插圖，除了讓大家以Q&A問答了解護膚知識，更可拍攝及上載個人照片，從高橋陽一筆下共7452個畫像組合中，建立自己的《足球小將》畫風漫畫肖像，化身足球隊隊員。
●查詢：Shiseido 2234 7628