show case：大膽拼湊 穿出普普藝術風 豹紋散發光澤 活力奔放

【明報專訊】通常在每個主季度,設計師都會絞盡腦汁找尋設計靈感,務求賦予系列深層意義,增加內涵。在時尚界競爭激烈的今天,無論是主季也好,早春早秋季也好,那怕只是小小的聯乘膠囊系列,也不能馬虎了事。Dior的品牌創意總監Maria Grazia Chiuri就集結多個靈感繆斯,建構了一個豐富多姿的2021早秋系列。

雖然並未步入盛夏,Dior卻急不及待把早秋系列推出市場,但只要其設計、意念配合當下所需,系列的季度名稱其實並不怎麼重要,加上時尚產業競爭激烈,即使並非主季度系列,品牌亦將豐富的意念灌於系列設計中,對時裝愛好者來說當然是歡迎之至。Dior的2021早秋系列,品牌創意總監Maria Grazia Chiuri的創作靈感擷取自其往返各地與工藝坊之間的互動過程。驟耳聽來概念有點像collage拼貼畫一樣,取材自南轅北轍的圖像,但基於相同的概念拼湊組成,作品的視覺效果雖然帶點迥異,但表達的信息卻不模糊失焦。

從不同範疇創作者汲取靈感

Maria Grazia Chiuri今次的設計藍本,主要來自敢於跨越界限的普普藝術(Pop Art)。她首先取材於品牌創辦人Christian Dior長期合作的繆斯女神Mizza Bricard,系列中令人印象最深刻的豹紋圖案,就是啟發自Mizza Bricard最愛的皮草大衣和配飾,成為系列不可或缺的亮點。Maria Grazia Chiuri同時從其他不同範疇的創作者中汲取靈感,例如英國藝術家Richard Hamilton的英式普普風格,其創作於1956年的著名拼貼作品 Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?,就是大膽開創的表表者;意大利藝術家Marco Lodola為新未來主義下定義的鮮艷色彩;Andy Warhol以意大利文藝復興畫家Paolo Uccello的畫作中取材,二次創作而成的迷幻美學;亦有向意大利時裝設計師Elio Fiorucci取經,Fiorucci那大膽妄為的設計風格,可算是最能表現普普美學的時裝品牌。而Maria Grazia Chiuri為系列注入的青春活力,概念則來自K-pop女團Blackpink那些洋溢動感活力的曲風和節奏。

魚網格仔黑白間條 英式龐克風格

在諸多靈感繆斯的啟發下,系列包含各種可能,並驅使人探索時裝的動力和精神。例如之前提及的豹紋印花,落在Bar Jacket、連帽風褸、恤衫裙、大衣和各種配飾等,有些以真絲為面料,令豹紋散發奇異光澤,一洗老氣橫秋之感兼帶來莫名的奔放活力。Millefleurs百花圖案猶如在天鵝絨上綻放,亦有如collage般將不同的百花圖案拼貼起來。刺繡綴上大顆的閃片,配上青春可人的迷你裙。魚網內襯背心和襪褲、艷紅格仔及黑白間條圖案,都是衍生英式龐克風格的催化劑。多款剪裁和印花各異的白色T恤、心心圖案、噴火恐龍的刺繡和鏈墜等,亦為系列帶來點睛效果。

查詢:Dior 2524 8277(Landmark店)

