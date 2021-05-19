村上隆旋轉太陽花 黑鑽展笑臉 一表難求

Spirit of Big Bang陀飛輪5天動力儲存碳纖維白色腕表的表殼、表背及表圈均由融入白色複合材質的碳纖維製成，配搭為酒桶形表殼度身製作的HUB6020手動上鏈機芯，備115小時動力儲存。$715,000（鄧宗弘攝）

Classic Fusion Orlinski 40毫米腕表加添兩款直徑40毫米的限量新作，藍色或黑色的表盤和表殼上，均有藝術家標誌的縐褶立體紋理。$102,500（鄧宗弘攝）

【明報專訊】村上隆在藝術界是響噹噹的名字，向來跟藝術單位合作無間的Hublot，今年首度跟村上隆合力炮製以其標誌藝術圖騰「太陽花」為主題的全黑鑲鑽腕表。據聞在發布當日，定價20餘萬元、限量200枚的腕表已極速售罄。不過大家也不用太失望，品牌同時發表了不少搶眼新作，亦預告將會跟村上隆推出第二回合作表款，為一眾粉絲帶來多一個入手機會。

以自創的「超扁平」（Superflat）一詞命名並發起藝術運動的日本藝術家村上隆，在藝術界及流行文化界同樣炙手可熱。其作品外形看起來像玩具模型或玩偶，集可愛、性與暴力於一身，帶濃厚卡通漫畫色彩，卻同時反映日本文化內涵。他的藝術作品很多時難以跟商業劃清界線，在現代化同時亦能追溯傳統如浮世繪，在玩味戲謔背後也有嚴肅和批判一面。

200枚售罄 將有新表合作

2020年村上隆首次參觀Hublot製表廠，了解腕表的設計和製表過程，這次參觀成為了雙方合作的契機。Classic Fusion Takashi Murakami All Black腕表以其標誌太陽花圖騰為設計主題，內部與表盤均點綴太陽花圖案。品牌自行研發滾珠軸承系統，令表盤上的太陽花花瓣可靈活轉動，太陽花的中心花蕊部分則鑲嵌在藍寶石表鏡上面，為燦爛笑臉圖案營造出立體效果。

提到村上隆的太陽花，大家較常會想到其七彩用色，但首次面世的合作表款則採用Hublot鍾情的「全黑」風格，帶來另類視覺感染力，花瓣和花蕊上分別鑲嵌456顆和107顆黑色鑽石。腕表搭載品牌自製Unico機芯，提供72小時動力儲存。限量發售200枚的腕表甫推出便已全部售罄，不過品牌已預告兩個單位接下來將有新合作表款，詳情暫未公布，有興趣的粉絲可要密切留意。

藍陶瓷 透明橙色殼 大玩顏色物料

當大家正估計下次會否推出彩色版村上隆腕表時，不妨先留意品牌多采多姿的年度新作。Hublot自2017年開始跟雕刻家Richard Orlinski合作，其作品的標誌幾何線條、多面和棱角元素，透過品牌的製表技藝巧妙融合到腕表中。Classic Fusion Orlinski腕表最近加添兩款直徑40毫米的限量新作，搭載備42小時動力儲存的自動上鏈機芯。新表採用單色風格，由表殼、表圈到表盤均由陶瓷材質製成，分別用上感覺較為溫暖的藍色和亮黑色，呼應Orlinski經典動物系列雕塑的明亮色彩。表盤和表殼均有縐褶的立體紋理，帶來有趣的視覺效果。

Big Bang陀飛輪自動上鏈橙色藍寶石腕表同樣大玩顏色設計。品牌一直開創藍寶石材料的全新應用可能，先後推出透明、煙熏黑、黃、藍、粉紅、紅和綠色藍寶石表殼腕表。今年品牌再進一步，製成全球第一款橙色藍寶石腕表，搭載品牌全新自製陀飛輪自動上鏈機芯，限量50枚。藍寶石的組成為氧化鋁，具有耐高溫、抗腐蝕、高硬度、高透光、高熔點等特質，是種相當難加工的材料。品牌物料實驗室將鈦和鉻元素調製獨家比例，反覆透過多種工序，包括長晶、定向、打磨、倒角、拋光等，製成搶眼奪目的橙色藍寶石。腕表搭載的HUB6035陀飛輪自動上鏈機芯備3日動力儲存，12時位置的微型自動盤採用22K白金，經倒角、太陽放射紋和噴砂等多重工序處理，對應位於6時方向的陀飛輪裝置。機芯零件由透明藍寶石表橋固定，看起來就像懸浮在腕表之中。

陀飛輪是不少機械表迷的心頭好，Spirit of Big Bang陀飛輪5天動力儲存碳纖維白色腕表亦同樣以其為主角。酒桶形外殼的Spirit of Big Bang系列2014年正式面世，是品牌相對年輕的系列，新作採用黑白撞色設計，42毫米表殼、表背以及表圈均由融入白色複合材質的碳纖維製成，當中的複合材質是玻璃微纖維製成的無紡布。限量100枚的腕表採用透明藍寶石表背和表盤，突顯撞色效果與通透美感。品牌自製HUB6020手動上鏈機芯特別為系列的酒桶形表殼度身製作，可提供115小時動力儲存，8時位置設5日動力儲存顯示，6時位置的陀飛輪框架每分鐘旋轉一圈，3時位置設時分盤。

14天動力儲存腕表 防刮金殼

另外，品牌今年亦為Big Bang Mp-11 14天動力儲存腕表推出18K Magic Gold合金版本，Magic Gold是將純金和超硬高科技陶瓷材質碳化硼合成而來，為原本軟身的珍貴金屬帶來防刮特質。腕表用上HUB9011手動上鏈機芯，為了實現長達兩周的長效動力儲存效果，品牌研發集合7個串聯發條盒的原創機芯結構。動力儲存顯示位於串聯發條盒左側的圓柱體上。為確保水平發條軸與控制12時位置的時分顯示垂直齒輪的動力傳輸運作順暢，工程師引入了製表業中較罕見的90度螺旋式齒輪傳動系統。腕表可由大尺寸凹槽表冠手動上鏈，亦可以品牌特別設計，靈感源自賽車的電動Torx觸針快速上鏈，限量發行50枚。

●查詢：2781 2728

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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