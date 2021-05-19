Watch News：網站限量10周年腕表 型格軍事味道

【明報專訊】所有新事物推出時都需要一段適應期，網上購物剛面世時大家均抱有懷疑態度，但今時今日誰沒有試過網購？男裝網上零售平台MR PORTER今年慶祝成立10周年，與IWC合作推出限量版飛行員計時腕表「10 Years of MR PORTER」Limited Edition Pilot's Chronograph（圖）。這次是兩個品牌首次聯手製作別注版腕表，限量生產110枚，定價7100美元（約55,152港元），在網上零售平台獨家發售。紀念腕表用色獨特，黑色表盤配上柔軟人造皮帶以及銅色表殼，展現型格軍事味道。鈦金屬表殼底部刻有10 Years of MR PORTER以及獨立編號。腕表的10時刻度塗上SuperLuminova夜光塗層，金色阿拉伯數字刻度配搭帶暖調的銅色表殼，與夜光指針成對比。41毫米表殼內安裝IWC自製69380機芯，配備經典導柱輪設計，雙向棘爪式上鏈系統為腕表提供46小時動力儲備。此腕表是10周年紀念系列中首個亮相的產品，其他商品將於本年稍後登場。

●查詢：bit.ly/2RMMVyQ

文：張曉冬

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