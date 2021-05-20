show case：街頭潮牌設計師 破格轉化優雅品牌

【明報專訊】去年時裝界因受疫情影響而陷入沉靜之際，Givenchy忽然為大家帶來一則震撼的消息——宣布品牌新任創意總監一職將由街頭潮牌1017 ALYX 9SM主理人Matthew M. Williams接棒，光是將Givenchy與street style混為一談，已令人滿感期待。

去年品牌在官方Instagram上載Matthew M. Williams的黑白肖像照，相中的他身穿正裝而露出頸後刺青，簡約帶個性的形象，對比品牌一貫高貴優雅的風格，頓時帶來一番叛逆破格的新鮮感，令由他炮製的首個春夏系列，成為大家引頸以待想一窺究竟的重點之作。

現年35歲的Matthew M. Williams，在許多人眼中也許是個新面孔，但其名聲早已在潮人界中打得響亮。身為Lady Gaga前男友的他，曾為這天后級巨星的舞台造型操刀，其後又跟Kanye West一起從事潮牌生意，2015年創立個人服飾品牌1017 ALYX 9SM，與Nike、Mackintosh、Vans等聯乘合作，就連rapper A$AP Rocky、名模Bella Hadid和韓國女團Blackpink等紅人也是品牌擁躉。

承前人設計 春夏系列剛柔並重

然而Givenchy作為一個以高訂起家的品牌，從創辦人Hubert de Givenchy至前任設計師Clare Waight Keller的年代，最為人熟悉的造型如柯德莉夏萍在電影Breakfast at Tiffany's中穿著的小黑裙，以及哈利王子太太梅根的純白婚紗，多年來建立其優雅定位。頓然交由一個來自街頭服飾背景的設計師接棒，此舉的確令不少人跌破眼鏡，而Matthew M. Williams為了不負眾望，顯然在品牌歷史檔案上下了不少苦工。

整個2021春夏系列以紅、白、橙為主調，既有充滿力量的直角肩西裝外套，也有sporty感十足的上衣和流線形裙裝。每個造型都在結構上的陽剛與陰柔間取得平衡，以帶出個性鮮明的中性美學，貫徹品牌一向現代摩登的風格。材質面料與剪裁上，則用上皺褶、鏤空後背，以及空氣感十足的透視元素。這些細節正是啟發自創辦人Hubert de Givenchy筆下的創作，部分衛衣與披肩造型，更綴以大量bling bling閃石，讓本來低調典雅的輪廓，瞬間多添一份吸睛亮眼的glam glow氣息。

大耍殺手鐧 情人鎖扣手袋

如大家有留意1017 ALYX 9SM的設計，會知道「鎖扣」向來是Matthew M. Williams最具代表的設計。今次這位「五金專家」繼續大耍自己的殺手鐧，利用塞納河上巴黎藝術橋的情人鎖為靈感，設計成一個個印有品牌logo的掛鎖，裝飾在腰帶、首飾和手袋等配件上。Matthew M. Williams去年上任時適逢品牌最具代表的Antigona手袋踏入10周年，他將之換成軟皮設計，並放大成為時下It bag的模樣，再襯上型格的鉚釘高跟鞋和厚底鬆高鞋，完美示範如何將街頭潮流文化植入品牌。

如今消費主義成為主流，時裝品牌擁有再厲害的工藝，也逃不過要面對業績只許升不許降的命運，這也是外界推斷為何LVMH會找Matthew M. Williams入主品牌的原因，也許就是看中他在潮人界的人脈和streetwear設計的經驗，思維上更貼合時下年輕人的口味，有望能創作出更多橫掃街頭的「爆款」items。Matthew M. Williams肩負傳承與創新的責任，在融入自己iconic的元素時，也盡可能保留品牌的原有特色。不論大家喜歡今次系列與否，在於品牌而言，這也是跟貼近Z世代的新轉機。

查詢：Givenchy 2234 7033（IFC店）

文：康詠然

模特兒：Ania N（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：王素怡

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