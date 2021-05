showcase：時裝與運動服融為一體 重新定義「看與被看」

【明報專訊】無論是古雅的巴黎羅馬,還是繁華的紐約東京,在這些充滿個性的城市,只要坐在露天咖啡店,便會構成一個「see and be seen」的場景。曾幾何時,這是一種典型的時尚舉動,人們喜歡看到時髦的人,同時希望自己能引起他們的注意。坐着時驚鴻一瞥的倩影,擦身而過後的同時回眸顧盼,這種邂逅令人感覺置身舞台一樣,即使沒有實質的社交互動,也夠滿足人們的自戀心態。但今時今日網絡社交媒體氾濫,see and be seen早已變得不再一樣,Miu Miu的2021春夏系列似要為今天的「看與被看」再下定義。

今天的see and be seen早已轉戰網上,場景固然不限於sidewalk cafe,只要是容許拍照的地方,就可以打卡製成be seen的一幕,放上社交媒體以供瀏覽。「驚鴻一瞥」和「回眸顧盼」沒有了,反而多少view、like、share、comment一目了然,還有統計數據供參考分析。這種see and be seen「新常態」,引發Miuccia Prada的創作靈感,在Miu Miu的2021春夏系列的發布中,以「虛擬的運動殿堂」為場景(圖1)。這個「殿堂」由設計團隊AMO操刀,是模擬運動場的時裝騷舞台,當中有三度明亮的粉紅吸音泡沫墊為熒幕的虛擬坐席區,聚集了世界各地的「Miu Miu Club」賓客。Miuccia Prada認為,時裝與運動一樣需要觀眾,而且這不是被動和看不見的,而是主動和互動。時裝騷觀眾的反應與模特兒,同樣能提高及改善時裝表演的效果。

撞色條子 懷舊幾何圖案

今季服飾衍生於時裝和運動的共同語言,兩者可以是極為二元對立,卻也能融為一體,即使華麗柔美的晚禮服與實用功能的運動服,Miu Miu也可把兩者融合,例如將閃爍珠片、水晶刺繡、褶襇花邊及蝴蝶結套用為運動衣的裝飾,激蕩出簡約利落的衣服線條。Color block撞色、條子、懷舊的動感幾何圖案設計,這些多出現於運動服的圖案,與嫵媚的華麗細節相輔相成。反領拉鏈運動外套、修長的直筒褲、女子排球運動員常穿的原子褲等,與短、中長度的西裝褸、企領公主袖襯衣、吊帶睡衣裙、超短迷你裙和大腿開衩半截裙等,以高超的搭配技巧,融合得不着痕迹卻又展現玩味型格。

用料當然也貫徹同樣套路,棉質毛巾面料、堅挺亮眼的尼龍、通透薄紗和幼細針織面料均交織運用於系列中。配飾的鞋履部分,就把足球波boot與高跟鞋設計結合,具體地把系列的概念表露無遺。Miuccia Prada表明今季系列是向早期品牌的風格取經,反映在簡約剪裁、對身體的認知,以及運動服與時尚交會的探索。這不期然令人引伸到時尚與自我認知、認同與被認同之間,也是一個值得探索的空間:see and be seen的「觀眾」雖然重要,但也不及自我檢視,坦然接受自己來得珍貴。

