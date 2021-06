Watch News：筆下80日環遊世界

next

【明報專訊】在疫症圍城的當下,不少品牌也各出其謀推出不同主題的產品,讓大家可想像旅行。Montblanc最近便以《八十日環遊世界》為主題,發表全新書寫工具系列Meisterstück Around the World in 80 Days,首部分以故事主角Phileas Fogg首18天從埃及到印度的旅程為主題,捕捉19世紀冒險家勇敢無畏的開拓精神。

書寫工具細節 呼應故事元素

品牌特別將旗艦店精心佈置,重現Phileas Fogg首段旅程中的多個主要場景。旅程始於倫敦,Phileas Fogg的辦公室角落的啤牌,道出主角環遊世界的緣由:他讀到一則有關印度開通新鐵路的新聞,與牌友大膽以2萬英鎊作賭注,打賭能否在80日內環遊世界。旁邊的熱氣球是向1956年上映、由David Niven主演的電影版致敬,電影中加入了主角從倫敦乘坐熱氣球到法國的經典橋段。店內另設有汽船和火車的場景,對應主角乘坐汽船由蘇伊士運河至孟買,以及在印度坐火車的情節。書寫工具的設計細節亦呼應這些故事元素,例如Le Grand及Classique書寫工具以深藍色和波浪紋圖案為航海主題,鍍鉑金配件筆夾飾有黑桃亮漆圖案,其他啤牌花色亦隱藏於筆蓋上的波浪紋圖案中,代表主角愛玩的紙牌遊戲。

大家可透過網上登記參觀以上故事場景。品牌亦預告將會在來年延續此系列,繼續Phileas Fogg途經香港、橫濱、三藩市、紐約等地,再趕及回到倫敦的驚險故事。

●Montblanc Meisterstück Around the World in 80 Days活動

日期:即日至6月6日

時間:上午11:00至晚上8:00

地點:尖沙嘴廣東道2A號G06 Montblanc 1881 Heritage旗艦店

登記網址:bit.ly/3hXCp2y

文:張曉冬

[Watchout]