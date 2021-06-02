3兄弟延續「型爸」時尚夢 台灣街頭潮牌衝出世界

【明報專訊】說起台灣，會想起慢活、文青、民宿、咖啡、古早味……一切似乎比香港簡單和淳樸；而說到台灣的潮流品牌，大家可會想到連當地人也戲謔為「很台」的設計。其實台灣的設計眼界沒那麼狹窄，單看當地時尚潮牌Namesake（以父為名）的名字，或者會讓人誤以為是主打親情牌的穩陣設計，但其創作概念、品牌風格，絕不輸蝕於國際級品牌。去年推出首個系列即進駐川久保玲旗下選貨店Dover Street Market、加拿大電商SSENSE等全球頂尖選品店，最近亦經Joyce引入香港。Namesake的名字背後有什麼故事？

被i-D、New Order、Hypebeast等國際時裝媒體鎖定的Namesake，可解作「同名的人」、「以他人的名字取名的人」。舉例說，外國人常以逝去親人、摯友之名，為新生兒取相同的名字，當中帶有紀念與血脈相承的意思。台灣時尚潮牌選擇以Namesake命名，除了把謝氏（Hsieh）3兄弟主理人Richard、Michael、Steve連結起來，當中亦有一個深層的意義──3兄弟一同延續着父親未能完成的時裝夢。

父親時尚打扮 3兄弟從小耳濡目染

「當初創辦品牌是為了講我們3兄弟與父親的故事。我們想做時裝，是受到父親的影響。父親熱愛時尚藝術，從小我們就耳濡目染的愛上時尚藝術。但因為來自傳統漁業家庭，祖父不答應父親走上藝術道路，強迫他從商。當父親得知我們想做fashion時，他跟母親也非常支持我們。」兄弟3人說。那記憶中，父親給了他們怎樣的時尚啟蒙？

「我們肯定對父親的『正裝Look』印象最深刻。他非常喜歡Pitti式的一整套西裝打扮，對意大利的西裝情有獨鍾。除此之外，另一個深刻的造型是父親的Ralph Lauren Polo襯衫，他非常愛Ralph Lauren，也時常提醒我們要多多關注他們在做的事情。他認為Ralph Lauren是唯一能做出lifestyle的品牌。」也因為如此，今年農曆新年的時候，他們特別買了一系列Clot×Ralph Lauren的聯乘服飾送給父親，讓他非常開心。

回收布料 重製傳統「米袋」布

品牌以「家族式」經營，兄弟之間勝在有默契。「不需要多說什麼，一個眼神跟肢體大概就知道對方在想什麼，但壞處的話是如果吵架，回家也會看到對方。在工作上難免有矛盾跟衝突，大家都有自己獨特的見解。解決方式是透過辯論與溝通來找到中間的共同點。我們相信衝突才能找到新方法來解決問題，所以通常衝突都很短暫，在下班回家之前就沒有那種感覺了」。

從他們的品味選擇，不難知道他們鍾情街頭服飾風格設計，而品牌的服飾亦以寬鬆慵懶的版型為主。不過，別以為品牌與坊間普遍潮牌一樣，僅「力sell」大大件logo tee、運動服飾，設計背後亦包含自家價值觀，並透過細節呈現。「品牌以家庭為核心，同時亦base on我們與父親間的成長經歷、價值觀與美學視野。當中圍繞着3個核心價值，包括農作業、籃球文化及IT。每一季的系列我們都會利用不同方式帶出這3個核心價值。」以2020秋冬系列為例，他們運用帶有編織感的回收布料創作，將之重製成類似台灣傳統「米袋」質感的布料，體現出時下流行的永續概念之餘，亦成功為設計注入鄉土情懷。

周杰倫名曲為品牌命名

籃球文化，可說在品牌的設計中佔有很大的分量，兄弟3人形容是他們「一同做時裝之前的共同語言」。打從品牌的首個季度（2020年秋冬季），便選擇以籃球為主題，創造多款由球衣、球褲為原型的運動風格單品，不但對3人求學時期最喜歡的運動致敬，也表達出對NBA的狂熱。在設計輪廓上，他們刻意參考old school的籃球制服，塑造昔日情懷。籃球以外，潮流音樂文化對他們亦有一定影響。一如很多台灣80後、90後，陪伴着兄弟3人成長的還有周杰倫，「基本上我們小時候都是聽Jay Chou長大的，在沒有接觸Hip Hop之前，都是在聽周董的歌。我們特別喜愛《以父之名》這首歌，剛好這也是我們品牌的中文名稱。」那會否跟對方合作？「現在還沒有機會，但希望未來可以跟周董在設計上合作。」

「台灣也能做出國際品牌」

當我們看來自台灣的品牌，可能會不期然先為入主，認為對方多強調當地傳統或文化，但事實上，3兄弟曾分別赴東京、洛杉磯、西雅圖等地生活，他們在各個城市旅居時吸收到的服裝特色、文化衝擊、歷史價值等，亦成為品牌極為重要的設計養分。「我們不會刻意將大眾普遍認為的台灣文化糅合至設計當中，因為我們認為只要是台灣人做的事情，就是在做台灣文化。而且我們認為台灣文化就像是火鍋一樣，它是各國文化的總和，就像我們品牌一樣，當中有日本、美國及台灣的元素。」

而他們提及的IT核心價值，則想告訴大家雖然台灣早期以代工生產為主，但台灣其實也能做出國際品牌，品牌亦特別設計網頁平台帶出這價值。「我們面對的最大困難，肯定是台灣市場比其他地區如日本、韓國、美國、歐洲來的小很多，加上income levels也有很大的落差，可能有很多客人喜歡我們的設計，但礙於價格無法入手。另外，會遇到的問題是，『 外國月亮比較圓』的觀念，常常自己人不support自己人。但隨着時間變化，希望我們能打破這迷思」。

●查詢：Joyce 2810 1120

Namesake namesak3.com

文：劉詩言

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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