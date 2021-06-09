Watch News：超精準「黑瓷」突襲

5602-1U機芯用上矽游絲，能抗磁至15,000高斯。（品牌提供）

【明報專訊】Tudor又有新表？沒錯，距離上次發布才一個月，品牌在5月底突擊宣布多一枚新作，而且風頭甚至可蓋過之前推出的金表和銀表——使用陶瓷為材質，品牌首度通過METAS認證的Black Bay Ceramic陶瓷腕表。

新表並非憑空誕生，而是參考了品牌為2019 Only Watch慈善拍賣推出獨一無二的Black Bay Ceramic One特別版腕表，以黑色陶瓷表殼、黑色PVD鈦金屬單向旋轉表圈搭配黑色表盤的全黑面貌，當時便拍出350,000瑞士法郎的驚人價格。

通過嚴格測試 獲METAS認證

在Black Bay Ceramic的41毫米表殼中，品牌配上經典雪花式指針，指針、時標均覆以Super-LumiNova夜光塗料，與黑色陶瓷表殼對比鮮明，透明底蓋可欣賞5602-1U機芯的精細裝飾。機芯型號的U字取自常見的U形磁鐵形狀，機芯通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）針對抗磁（15,000高斯）、防水、動力儲存、瑞士製造等不同項目的審核，故在表盤6時位置亦印有「MASTER CHRONOMETER」字樣。

此認證要求非常嚴格，每枚腕表每日平均走時誤差不得超過5秒（0至+5），較瑞士官方天文台認證（COSC）對機芯平均誤差標準（-4 至+6）減少5秒，比Tudor對品牌原廠機芯的通用內部標準（-2至+4）減少1秒。每枚認證腕表的防水性能及動力儲備，均須符合國際標準化組織ISO 22810:2010標準，亦須符合瑞士製造標準。Black Bay Ceramic腕表獲得此認證，令Tudor成為繼Omega以外第2個製作出Master Chronometer腕表的品牌。

但新表吸引的地方除了其黑色外形、通過METAS測試外，還有其$35,500的定價（Omega Seamaster系列Master Chronometer鋼款腕表定價約5萬元起），相信會掀起一番搶購潮！

●查詢：2249 8833

文：張曉冬

[Watchout]