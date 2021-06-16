紅色雷達概念表 客機戰機表盤上飛行

BR01 Red Radar是系列的第二枚腕表，以在表盤上轉動的「漸變紅色光束」顯示時間，令人聯想到真正的雷達。（品牌提供）

BR 03-92 Red Radar Ceramic的時間顯示由兩層標示組成，下層是轉盤標示，上層是表鏡內側的小時刻度。（品牌提供）

【明報專訊】疫情以來，坐飛機去旅行變得遙不可及，但誰還記得最初飛行本身就不是一件親民的事？直至二次世界大戰後，民航才變得普及，到近十年廉航流行，人們更是無論大小假期也飛一轉旅行。Bell & Ross不少腕表也以飛行歷史和儀器為主題，最近推出以噴射機駕駛艙儀器為靈感的新作，撇開旅行角度，讓大家了解飛行和腕表背後的歷史和技術。

早在2010年，Bell & Ross已推出首枚Instrument Radar系列腕表。Radar的名字顧名思義，自飛機駕駛艙內的雷達顯示儀器而來。飛機駕駛艙儀器講求顯示清晰及可靠，例如雷達能令飛行員簡易準確地即時分析外面複雜的環境。當時面世的BR 03-92 Radar的突出之處，是腕表以類似光束掃過雷達顯示器的方式顯示時間，與傳統腕表大相逕庭。指針與表盤看似一體成形，但其實由3塊同心轉碟組成，由外至內，轉碟分別畫上鮮艷的紅、黃及綠色直線，分別扮演時針、分針及秒針的角色。表鏡印上十字形刻度，參照雷達坐標圖案，啞黑色表殼和表盤，與顏色指標對比，提高讀時清晰度。

同心時分秒轉碟 結構複雜

腕表看起來簡潔，但卻暗藏複雜內部結構，因為每塊轉碟比平時的指針重約30倍，品牌需研發輕盈物料以減少動力耗損，維持走時精準。轉碟物料亦要耐用，才能在日常操作時減少摩擦耗損，而3塊轉碟尺寸需要絲毫不差，才能確保轉動順暢。

因為Radar的成功，品牌在翌年推出第2枚Radar作品：BR01 Red Radar。Red Radar的造型比起前作，更接近飛行導航雷達，轉碟上標示由之前的紅、黃及綠色直線，改成漸變紅色光束的效果。表面的藍寶石水晶玻璃表鏡亦由原本的透明換上紅色，感覺更接近控制室內的真實雷達顯示。

取材自駕駛艙抬頭顯示器設計

來到去年，品牌則發表了BR 03-92 HUD表款，將戰鬥機安裝的尖端電子顯示技術轉化腕表設計意念，從駕駛艙內的HUD抬頭顯示器（Head Up Display）技術取材。HUD將飛行資料顯示於飛行員視野範圍內的透明擋風玻璃上，方便飛行員執行任務時聚焦於前方目標，視線毋須移離目標亦可讀取數據。抬頭顯示器是尖端飛行技術及安全裝置，方便飛行員讀取地平儀、高度表、速度表、顯示航行方位的飛行路徑等導航資料。早在1950年代，軍方已開始應用抬頭顯示器技術，此技術現時亦廣泛應用到民航及汽車工業。

BR03-92 HUD腕表用上黑色啞面陶瓷表殼，延續經典的「方中見圓」造型，與飛機駕駛艙儀表時鐘外形呼應。腕表的顯示分為3層，上層綠色藍寶石玻璃表鏡配合轉碟表盤及表鏡表面的標記，營造抬頭顯示器的錯覺；中層為黑色及綠色指針，分別指示分鐘及秒鐘，指針的中央部分刻意隱藏，與專業飛行儀表的類比數字相容及清晰顯示呼應；最下層為表盤中央小時轉碟，碟上沒有刻度，只有一個綠色三角標記指示小時。時標、三角標記、分鐘刻度、指標以及表鏡背面四個直角標記，全部經Super-LumiNova綠色夜光塗層處理，無論日夜也清楚易讀。

戰鬥機客機表盤上轉動顯示時分

今年品牌推出新版本的BR 03-92 Red Radar Ceramic，延續相同的飛行雷達概念，保留相同的表盤設計，紅色表鏡下可見轉盤系統和一支指針。時間顯示由兩層標示組成，下層是轉盤標示，上層是表鏡內側的小時刻度。兩塊同心轉盤與表盤看似一體成形，轉盤系統取代時針及分針，各印上一隻飛機，轉盤轉動時飛機如像在表盤上飛行。

顯示系統原理很簡單，外圈上的客機指示小時，12小時轉動一圈，內圈的戰鬥機則指示分鐘，每小時轉動一圈，腕表上的客機比戰機飛得慢，就如現實中一樣。修長的紅色指針則指示秒鐘，在表盤及表鏡之間轉動。腕表用上42毫米黑色高科技陶瓷表殼，限量999枚。

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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