Watch News：NASA太空主題腕表 勇敢探索宇宙

Space Collection 6枚腕表配備限量版特別套裝$8000(圖),亦可分別購買。左起:Space Race $760、Take Me to the Moon $680、Big Bold Chrono Extravehicular $1320、Big Bold Chrono Launch $1360、Big Bold Jumpsuit $1040、Flik Flak 3-2-1 Lift Off $300。(品牌提供)