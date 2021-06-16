【明報專訊】「男人年紀大了，還需要打扮？」對於很多兒女來說，總主觀認為踏入花甲之年的父親，穿衣打扮應以簡單、舒服為主，毋須緊貼潮流。但穿衣打扮，從來不應受年齡所限，被歲數阻礙對造型的想像。當打扮得時尚有型，不但人會顯得朝氣精神，心境也會因而年輕起來。

父親節來臨，不少孝順兒女除了跟爸爸食飯慶祝外，還會送上禮物，如電器、手機等。不過，對於孝順的時裝精來說，食餐好之外，還會透過靚衫、靚袋來表達心意，兼趁機為爸爸改變形象。他們深明「人靠衣裝」的道理，即使退了休的爸爸，少了見人的機會，但個人形象往往還是重要一環。穿上一身合適亮麗的衣服，不但打扮出眾，更重要的是能夠予人精神醒目的印象。

素色沉穩 鮮色顯活力

要為「熟齡」男士挑選衣服，可先從顏色入手。若想塑造素雅、大方的風格，可以穿上素色為主的服飾，例如黑、灰、啡、軍綠等沉穩顏色，發揮長者的氣質和風度，展現出一種成熟美。若想塑造活力形象，則可放膽嘗試色彩鮮明的設計，如青綠、彩藍、紫色等，呈現出積極正面的心態，亦能增添時代感。至於圖案方面，簡潔條紋和復古印花圖案，亦是不錯的選擇，不過，切忌挑選過於複雜的設計，否則會予人眼花撩亂的感覺。

以服飾剪裁「隱惡揚善」

不論是年輕還是成熟，穿衣都應該掩飾缺點，強調優點。很多男士踏入中年後，身材開始出現變化，長出小肚腩。這時候，可透過服飾剪裁來「隱惡揚善」，宜挑選寬鬆、以直線結構為主的廓形服飾。以挑選西裝為例子，有小肚腩的男士，總以為收腰款式可強調腰線而「瞞天過海」。事實上，當扣上鈕扣後，小肚腩反而會因為擠迫而暴露出來。也別以為大一個尺碼的衣物穿起會來比較舒服，不合身的衣物，只會令人看來沒精打采；而合尺寸的衣物，則予人醒神之感，亦有助提醒自己時刻保持體態。

善用配飾 突顯造型主題

在款式方面，長青的衣服永遠是衣櫥的必備品，例如一件經典百搭的牛仔外套，不論任何年齡、身形都能輕易駕馭，亦具有減齡的效果。想要為造型注入個人特色，則可借用配飾的點綴，突顯整體造型主題：如依照當天的衣著風格，來配搭合適的腕表、太陽眼鏡、帽子等，但切忌太過刻意，必須要視乎場合調整，舉例說，在戶外有太陽時，才戴起太陽眼鏡，而當進入室內，則可摘下太陽眼鏡，自然地掛在衣領上。

要數時尚圈的「潮叔叔」、「潮爺爺」，其實大有人在。當中最著名的，莫過於男裝界猛人Nick Wooster。在時尚圈打滾超過30年的他，以一頭銀髮為標記，永遠以一身與自己匹配的型格打扮示人，貼身剪裁西裝、吊腳褲、迷彩……每個造型近乎無懈可擊，甚至被譽為「世上最會穿衣服的男人」。至於亞洲區的代表人物，則有來自日本的津保好宏，在德島經營自家select shop的他，從formal到casual的服飾都能輕易駕馭，多層次的配搭，看起來充滿品味。看着Nick Wooster與津保好宏的時尚打扮，除了能感受到他們對時尚的熱愛，還有那顆對生活充滿熱誠的心，好好打扮自己，展現生活品味與屬於他們年紀才能散發的魅力。

文：劉詩言

模特兒：Kenneth Kong（老正工作室）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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