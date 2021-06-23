Watch News：蔚藍海岸系列腕表 重新面世

【明報專訊】提起Baume & Mercier，最多人想起的可能是Clifton系列，但今年大家要記住另一個「新名字」Riviera。嚴格來說，Riviera並不新，1973年首次面世，來到今年重磅回歸的是系列的第5代，設計卻並非走懷舊復興路線，而是抽取當年的設計元素重新設計。

當時腕表界仍流行佩戴小尺寸金表，品牌卻感覺到風向的轉變，設計出用上精鋼外殼、12邊形設計的表圈款式。12邊形對應12個時標，是Riviera最讓人留下深刻印象的特點。系列的名字源於法國蔚藍海岸里維埃拉（French Riviera），代表休閒優雅和自由自在的風格。

2021年版的Riviera用上3種不同直徑的精鋼表殼，配備4顆螺釘的12邊形表圈，搭載瑞士製造的自動上鏈機芯或石英機芯，以及可自行更換的一體式精鋼表鏈或表帶。3款尺寸分別為36毫米、42毫米和43毫米。36毫米款式配搭石英機芯，分別有天藍色或銀色表盤配精鋼表鏈，和黑色表盤配黑色橡膠表款式。42毫米為自動上鏈款，藍、黑或銀表盤搭配可自行更換的精鋼表鏈。最後的43毫米款配備品牌自製的Baumatic機芯，提供長達5日的動力儲存、每天誤差僅-4/+6秒，能抵抗1500高斯的抗磁能力，半透明的煙熏表盤讓人可透視欣賞機芯運作。

●查詢：2723 1830

[Watchout]