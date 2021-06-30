Watch News：星空表背新功能 紀念「翻轉」90年

【明報專訊】90年前，Jaeger-LeCoultre推出Reverso翻轉系列腕表，其設計可在激烈的馬球比賽中保護球員的腕表表面。但在它面世的首60年，設計並未融入任何複雜機械功能，Reverso是一款只提供時間顯示的簡約腕表。到1991年Reverso 60周年，品牌推出了Reverso Soixantième翻轉系列60周年紀念腕表，配備動力儲存和日期顯示，是第一款搭載複雜功能的Reverso，亦是首個設有藍寶石水晶玻璃底蓋的系列表款。

今年是系列面世90周年，品牌推出Reverso Tribute Nonantième翻轉系列90周年紀念表，採用經典裝飾刻紋玫瑰金表殼，搭配太陽放射狀飾紋表盤，鑲貼金色時標和太子妃式指針。表盤下半部分設小秒盤，與月相顯示結合。12時位置的下方設有大型日期顯示，以玫瑰金絲網圍繞。翻轉表殼，會發現背面表盤設有兩個大小不同的視窗，排列呈「8」字形，上方小視窗為數字式半跳時小時顯示，是首次於Reverso系列出現的功能。下方視窗為轉盤式分鐘顯示，其中一部分被珍稀工藝的鮮豔藍色漆面四分三夾板遮蓋，並綴以細小金色星星，代表夜空。

品牌早前亦特別以系列腕表早期的色彩搭配，推出Reverso Tribute Small Seconds翻轉系列小秒針腕表綠色款，呼應近年腕表界的綠色熱潮。

●查詢：2314 8633

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