the buzz：時尚品牌百周年慶典 闖進奇幻異想旅程

【明報專訊】一個時尚品牌雖然不以歷史多久來論成敗，但能屹立100年，當中經歷的起伏跌宕，還是會令人肅然起敬。Gucci由創辦人Guccio Gucci於1921年在意大利佛羅倫斯創立，從一間家族式經營的馬鞍及皮具店，發展成今天炙手可熱的千億時尚品牌。百年光景有着不少輝煌歷史，但百年太久，只爭朝夕，品牌為其100周年慶典而舉辦的Gucci Garden Archetypes展覽，便選擇展出只上任6年的創意總監Alessandro Michele的經典廣告企劃，展覽由第一站的佛羅倫斯出發到上海，第三站現正於香港舉行。

Gucci以百年時間，從一間位於佛羅倫斯的馬鞍及皮具店，進身為現在店舖遍佈世界各地的時尚大品牌。經典產品如Bamboo Bag、Gucci loafers、Jackie Bag等紅遍1960、70年代，到1994年至2003年間美國設計師Tom Ford擔任創意總監，華麗性感的設計令Gucci躍升為一線時尚品牌。但之後接任的創意總監Alessandra Facchinetti只任職1年，到2006年至2015年接任的Frida Giannini，9年間表現則中規中矩，令Gucci的一線地位有所動搖。在這危急存亡的關鍵時刻，Gucci卻選擇內部提升了Alessandro Michele，於2015年接任創意總監一職。

創造情感遊樂場 闖進影像世界

Alessandro Michele早於2002年入職Gucci，主要負責手袋及配飾設計，2011年成為Frida Giannini的副手，到2015年坐正創意總監之位。當時外間對這位由內部提升，且籍籍無名的設計師充滿好奇，卻估不到Alessandro Michele將前任的設計遺產幾乎統統棄掉，並把自己充滿奇幻曼妙的設計風格與Gucci渾然融合，將別具內涵又妖異的全新視野注入品牌，結果空前成功，短短數年間帶領品牌去到一個前所未有的高峰。所謂「百年太久，只爭朝夕」，在Gucci百年大壽的展覽，以Alessandro Michele上任6年來的經典廣告企劃為主題，確實不無道理。

展覧名為Gucci Garden Archetypes，意指設計原型是一切摹本之始，但本身卻注定無法自我再造，而每個廣告企劃，都在訴說每季系列的精神，以及其獨特而不可複製的時刻。的而且確，Alessandro Michele主理的每個廣告企劃，都包含他那種包容、自由和前衛的理念，卻以不同風格和形式展現，每一個都是帶給觀者由驚喜到深思回味的過程。身兼策展人的Alessandro Michele說：「陪伴大家經歷這6年是一場十分精彩的冒險，邀請他們穿越異想、敘事、驚喜與輝煌。因此我創造了一個情感的遊樂場，與廣告企劃一脈相承，藉此讓訪客闖進我的影像世界，來一趟直截了當的探索旅程。」

穿梭於藝術、旅遊和流行文化

Gucci Garden Archetypes展覽穿梭於藝術、旅遊和流行文化等領域，於第一站佛羅倫斯共有15個廣告企劃，每個以獨立房間展出。來到香港，雖然只有當中6個，卻是精心挑選兼甚具代表性。開首的是位於展覽入口，佈置得恍如幕後控制室的「Control Room」（A），訪客猶如從分割的屏幕中看到展覽的現場實况，並看到不同主題空間組成的網絡。接着第2個房間是「Gucci Collectors」（B）靈感來自2018年秋冬系列，表達對收藏品的癡迷，房內玻璃櫃展示海量的瓷器、毛公仔和Gucci loafers，加上全房上下左右的鏡面反射，如置身電影Interstellar 5次元無限書房的一幕，令人震撼。

第3個房間為「Gucci Hallucination」（C）展示由西班牙藝術家Ignasi Monreal繪畫的2018春夏系列廣告企劃，其筆觸細膩動人，畫作覆蓋牆身及天花，令人有如被夢境般畫面包圍，感覺虛幻脫俗。接着第4個房間是「Gucci Bloom」（D）取材自2017年推出的Gucci Bloom香水廣告企劃，房間佈置成一個芬芳馥郁的繁花天堂。「Tokyo Lights」（E）則為第5個房間，以日本暴走卡車及佈滿閃片和燈光的牆壁，重塑2016年秋冬系列的耀眼場景。最後一個房間是上海站和香港站加入的「Beloved Show」（F），把早前由清談節目主持James Corden主演的Gucci Beloved廣告場景重現眼前，品牌4款經典手袋——Dionysus、GG Marmont、Horsebit 1955及Jackie 1961則為道具，絕對滿足Gucci粉絲的打卡需要。

展覽亦輔以由著名文化人特別撰寫的文稿，他們包括藝評家Achille Bonito Oliva、哲學家Emanuele Coccia、藝術家及研究員Anna Franceschini、策展人Antwaun Sargent和可持續發展及文化顧問Shaway Yeh。另外亦有一眾香港的Gucci品牌好友的展覽導賞錄音，包括黃偉文、麥浚龍、林嘉欣、吳雨霏及男子組合Mirror的Edan，他們以廣東話講解每個展館，令這個Gucci Garden Archetypes的奇幻美學旅程倍感親切。

■Gucci Garden Archetypes展覽

日期：即日起至7月7日

地點：大館Duplex Studio中環荷李活道10號01座LG1

開放時間：周一至四早上10:00至晚上8:00（最後入場時間為晚上7:00）；周五至日早上10:00至晚上10:00（最後入場時間為晚上9:00）

免費入場，網上預約網址：

Gucci mini-site

www.hk-guccigardenarchetypes.com

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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