幽默設計玩轉「街坊裝」 時尚涼鞋 夏日盡顯輕盈

【明報專訊】炎炎夏日，女士穿涼鞋上街，通常會被形容為休閒隨性。男士穿涼鞋呢？卻似乎是劣評居多——頹廢、邋遢、粗魯、有欠得體等負面標籤足以令男士「卻步」。放下偏見，涼鞋其實既可以讓雙腳透透氣，又可以配搭不同時尚造型。

涼鞋可能是人類歷史上最早出現的鞋款，據說埃及人早在公元前3500年，就運用草繩編織出和雙腳大小相符的鞋底，並用生牛皮帶把鞋底固定在腳上。雖然構造極其簡單，不過在當時來說，算是甚為實用，穿上它們後，能避免腳底因地面粗糙而損傷。隨着人類文明的進步和時裝的發展，時至今天，涼鞋的款式與選擇已變得層出不窮，一眾時尚品牌更會根據自家形象炮製出獨特的設計。

羅馬涼鞋襯淺色衣著 顯皮革精緻

Hermès的2021春夏男裝系列，以清新的深淺藍色為主調，配以質感輕薄的亞麻、棉質帆布、真絲和鞣製皮革等面料，打造悠悠夏日人人嚮往的輕盈衣著打扮。為呼應季度主題，品牌特別為部分造型配襯小牛皮羅馬涼鞋，搭配系列的索繩長褲或大口袋寬褲，塑造出閒適灑脫的形象。鞋子的柔滑面料，亦突顯這家百年皮具世家的功架。順帶一提，雖然羅馬涼鞋能提升造型，不過身形矮小的男士，則不要選擇高筒的款式，否則會令雙腳顯短。至於在配搭方面，可避免選擇過於華麗的服飾，透過淺色系的衣著，能突顯皮革的精緻度。

這邊廂，Hermès釋放男士的雙腳；那邊廂，Dr. Martens亦讓久藏於靴子內的腳趾見天日！品牌在今夏推出涼鞋款式的Tract Sandal系列，解放死硬派鐵粉的夏日造型，讓他們脫下厚重的靴子。貫徹硬派精神，涼鞋以耐磨、防撕裂的皮革製造，配以堅固紮實的Tract外底，在撕貼式織帶的襯托下，看起來搶眼又具分量。但若要挑戰形象多變的鞋款設計，絕對難不到「紅底鞋王」Christian Louboutin。他筆下既有優雅的流蘇穆勒鞋，又有以鯊魚牙齒鞋為靈感的Loubishark系列涼鞋。前者方便男士配搭formal的西裝打扮，後者則能塑造具玩味的形象。

型格「宅男」腳踏鮮黃人字拖

說到「玩嘢」之作，試問誰及得上Balenciaga的現任創作總監Demna Gvasalia的幽默感？品牌2021秋季系列，透過電子遊戲Afterworld: The Age of Tomorrow來展示一系列的服飾。為配合靈感主題，Demna把當中一名男模塑造成猶如只顧打機的「宅男」，給他穿上看起來零亂拼接的組合服飾，而他腳踏的一雙鮮黃人字拖，更是神來之筆，令男模的形象更「爛撻撻」。

「醜樣」膠鞋潮人追捧

別以為這雙扁平的人字拖是街坊裝常見的款式，事實上它並不普通，採用了翻轉的設計，將鞋邊的一部分回折向前，並固定在腳趾之間來穿著。若要數Demna對「醜樣」鞋履的迷戀，必定是在2018春夏系列與Crocs合作的那雙厚底膠涼鞋。他在大圓頭的鞋面飾上Balenciaga logo、一朵小玫瑰、小狗、蝴蝶等的小配飾，將之變成品牌的經典作之一，成功讓被時裝界普遍視為「醜樣」的Crocs膠鞋，晉升成為潮人追捧的fashion item。

●查詢：Balenciaga 2798 8892 BOSS 2796 6228 Celine 2525 1281 Christian Louboutin 2595 9165 Crocs 2335 5055 Dr. Martens 2698 9825 Hermès 2525 5900

文：劉詩言

模特兒：Lee Dong Gun（Quest）

化妝及髮型：Yuki Ng（Make Up For Ever Academy）

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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