幽默設計玩轉「街坊裝」 時尚涼鞋 夏日盡顯輕盈

【明報專訊】炎炎夏日,女士穿涼鞋上街,通常會被形容為休閒隨性。男士穿涼鞋呢?卻似乎是劣評居多——頹廢、邋遢、粗魯、有欠得體等負面標籤足以令男士「卻步」。放下偏見,涼鞋其實既可以讓雙腳透透氣,又可以配搭不同時尚造型。

涼鞋可能是人類歷史上最早出現的鞋款,據說埃及人早在公元前3500年,就運用草繩編織出和雙腳大小相符的鞋底,並用生牛皮帶把鞋底固定在腳上。雖然構造極其簡單,不過在當時來說,算是甚為實用,穿上它們後,能避免腳底因地面粗糙而損傷。隨着人類文明的進步和時裝的發展,時至今天,涼鞋的款式與選擇已變得層出不窮,一眾時尚品牌更會根據自家形象炮製出獨特的設計。

羅馬涼鞋襯淺色衣著 顯皮革精緻

Hermès的2021春夏男裝系列,以清新的深淺藍色為主調,配以質感輕薄的亞麻、棉質帆布、真絲和鞣製皮革等面料,打造悠悠夏日人人嚮往的輕盈衣著打扮。為呼應季度主題,品牌特別為部分造型配襯小牛皮羅馬涼鞋,搭配系列的索繩長褲或大口袋寬褲,塑造出閒適灑脫的形象。鞋子的柔滑面料,亦突顯這家百年皮具世家的功架。順帶一提,雖然羅馬涼鞋能提升造型,不過身形矮小的男士,則不要選擇高筒的款式,否則會令雙腳顯短。至於在配搭方面,可避免選擇過於華麗的服飾,透過淺色系的衣著,能突顯皮革的精緻度。

這邊廂,Hermès釋放男士的雙腳;那邊廂,Dr. Martens亦讓久藏於靴子內的腳趾見天日!品牌在今夏推出涼鞋款式的Tract Sandal系列,解放死硬派鐵粉的夏日造型,讓他們脫下厚重的靴子。貫徹硬派精神,涼鞋以耐磨、防撕裂的皮革製造,配以堅固紮實的Tract外底,在撕貼式織帶的襯托下,看起來搶眼又具分量。但若要挑戰形象多變的鞋款設計,絕對難不到「紅底鞋王」Christian Louboutin。他筆下既有優雅的流蘇穆勒鞋,又有以鯊魚牙齒鞋為靈感的Loubishark系列涼鞋。前者方便男士配搭formal的西裝打扮,後者則能塑造具玩味的形象。

型格「宅男」腳踏鮮黃人字拖

說到「玩嘢」之作,試問誰及得上Balenciaga的現任創作總監Demna Gvasalia的幽默感?品牌2021秋季系列,透過電子遊戲Afterworld: The Age of Tomorrow來展示一系列的服飾。為配合靈感主題,Demna把當中一名男模塑造成猶如只顧打機的「宅男」,給他穿上看起來零亂拼接的組合服飾,而他腳踏的一雙鮮黃人字拖,更是神來之筆,令男模的形象更「爛撻撻」。

「醜樣」膠鞋潮人追捧

別以為這雙扁平的人字拖是街坊裝常見的款式,事實上它並不普通,採用了翻轉的設計,將鞋邊的一部分回折向前,並固定在腳趾之間來穿著。若要數Demna對「醜樣」鞋履的迷戀,必定是在2018春夏系列與Crocs合作的那雙厚底膠涼鞋。他在大圓頭的鞋面飾上Balenciaga logo、一朵小玫瑰、小狗、蝴蝶等的小配飾,將之變成品牌的經典作之一,成功讓被時裝界普遍視為「醜樣」的Crocs膠鞋,晉升成為潮人追捧的fashion item。

