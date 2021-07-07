News：經典涼鞋融入自然鄉情

【明報專訊】要數舒適耐穿的涼鞋，相信來自德國的Birkenstock必入三甲！自1774年創立以來，品牌一直鑽研設計舒適度高，能紓緩足部痛楚的鞋履。其獨有的軟木鞋墊，根據人體工程學原理製作，據稱能為腳掌提供支撐、減少腳部受壓。

為吸引時裝迷的目光，Birkenstock近年不時與時尚品牌合作，繼Valentino、Proenza Schouler及Rick Owens後，最近亦與簡約主義的Jil Sander推出聯乘系列。品牌現任創意總監Luke Meier與Lucie Meier夫婦鍾情於自然樸實的風格，副線Jil Sander+的成立，便是源於夫妻檔兩人對都市以外生活的嚮往。分別於加拿大溫哥華及瑞士阿爾卑斯山長大的兩人，在接近大自然的環境成長，聯乘系列將自然鄉間的情懷注入其中；以經典Milano、Arizona及Berlin鞋款為藍本，保留着原本的皮革和絨面飾邊元素，改為採用未加工的小牛皮或絨面皮革來設計鞋履，帶來奶油色、橄欖色和黑色的選擇，看起來柔和平靜，呼應人與大自然緊密相連的理念。

●查詢：Jil Sander jilsander.com

文：劉詩言

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