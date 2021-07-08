show case：香奈兒的女士城堡 黑色主調古典風尚

【明報專訊】粵劇戲寶的故事很多都是圍繞帝王將相、才子佳人，配合獨特的唱做念打、形體語言和音樂，是一種上乘的傳統藝術。精緻的戲服自然是不能忽略的部分，可惜在發思古之幽情的同時，卻難以與人人穿西服的今天拉上太多關係。反觀西方服裝發展卻是從古傳承和開拓至今，而且西方人也愛懷古思舊，Chanel的2020/21工藝坊系列就是一個借古鑑今、繼往開來的例子。

Chanel的2020/21年工藝坊系列名為Le Château des Dames，是「女士城堡」的意思，品牌時裝藝術總監Virginie Viard的靈感起源及時裝展選址都在雪儂梭城堡（Château de Chenonceau）（G），她解釋：「雪儂梭城堡有『 女士城堡』的美譽，在這裏舉行時裝展最適合不過。Diane de Poitiers及Catherine de' Medici等多名傳奇女性曾先後居於此，城堡的建築設計亦顯示出她們的喜好品味，當中蘊含不少人情故事。」

王后押花標誌 兩個交纏C字組成

雪儂梭城堡位於法國安德爾·羅亞爾省的羅亞爾河支流謝爾河上。而Virginie提及的兩名女性——Diane de Poitiers乃一名宮廷女貴族，亦是法國國王亨利二世的情婦；Catherine de' Medici則為法國王后，亨利二世之妻。兩人的恩怨情仇與雪儂梭城堡有莫大關係。話說亨利二世把華麗的雪儂梭城堡送給Diane de Poitiers後，她將城堡修整得更加富麗堂皇。但當亨利二世駕崩，王后Catherine de' Medici權傾朝野，她把Diane de Poitiers驅趕放逐，自己則遷入城堡，並將其締造為法國權力與時尚的中心。

聽罷是否很像西方宮廷劇的情節？亦不免令人聯想到在同一時期，16世紀的宮廷華麗時尚。當時正值文藝復興時期，王室貴族就是當時的時尚指標，他們的服飾都是華麗誇張，且十分講究面料和裝飾。這些元素都是時裝設計的靈感寶庫，亦切合Chanel工藝坊系列的美藝宗旨。另外在雪儂梭城堡內，亦發現王后Catherine de' Medici的押花字標誌由兩個交纏C字組成（H），與Chanel的CC標誌異常相似，因此也令Virginie感到這與品牌有莫名的契合。

Virginie指出：「我們不清楚Gabrielle Chanel是否直接受Catherine de' Medici啟發，但甚有可能，因為Chanel極仰慕文藝復興時期博學多才的女子，她對蕾絲荷葉邊的喜愛及部分珠寶的美學元素都來自這城堡，說到底這裏是她歷史的一個篇章。」值得一提的是，王后Catherine de' Medici於1550年代期間，在宮廷活動中排斥粗腰衣著，因此衍生了女性束腰的潮流，通過腰封強行將腰圍收縮到有違自然的尺寸，務求構成上身呈V形，下身呈A形，整體為X形的細腰豐臀輪廓，此潮流為時尚界帶來深遠影響。Gabrielle Chanel在1950年代便「解除」這種對女性輪廓的約束，她既吸收古典的優良，又能摒棄舊有的陋俗來創新，確立品牌風格。

高雅貴婦與浪漫少女味

Virginie Viard在Chanel 2020/21年工藝坊系列裏，同樣以古典風尚為設計靈感，例如舉行時裝展的大廳地面鋪砌的黑白方格圖案，就以繡珠片、精細的黑白提花、繡於透明薄紗上的方格紋等，呈現在系列各個造型之上；雪紡荷葉邊、蕾絲和粗花呢外套的飾金邊，以及頸鏈、腰鏈與手鐲則展現文藝復興的精緻華麗，與「女士城堡」的裝潢互相匹配。系列用上大量黑色，喚起當年法王亨利二世駕崩後，王后Catherine de' Medici只穿黑衣的歷史，亦因為數個黑色造型配以biker皮褸或光面皮革外套，或顯露長腿的原子褲等，令搖滾反叛味濃烈湧現。迷你裙、印花牛仔布、貼身闊領上衣和leggings則是青春不羈的點綴，令系列集文藝復興與摩登、高雅貴婦與浪漫少女味等各種氣息共冶一爐。

作為工藝坊系列，Chanel旗下工藝坊均施展渾身解數：Lesage刺繡坊的工藝固然精湛，Montex刺繡坊則將城堡變成刺繡圖案粗腰帶，結合Lemarié羽飾工坊的黑色方格蕾絲長裙、Lognon褶藝坊於衣服上的精巧縐褶、Maison Michel製作的圓錐形帽飾、Goossens金飾坊的極繁主義首飾、Massaro製鞋坊的閃金雙色厚底涼鞋與黑色褶邊高跟尖頭皮靴等細節，成就一個實至名歸的工藝坊系列。

●查詢：Chanel 2810 0978（中環太子大廈店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Clarita（sun esee）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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