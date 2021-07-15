show case：「聯乘王」阿部千登勢 探索punk到hip-hop的轉變

【明報專訊】要數這幾年的時尚品牌「聯乘王」，sacai一定當之無愧，品牌的超強人氣加上聯乘系列的期間限定和限量，令物以罕為貴這賣點發揮到極致。不過一個品牌的設計風格，也是造就聯乘的關鍵。sacai創始人兼設計師阿部千登勢（Chitose Abe）擅於將不同美學、文化和物料以實驗手法拼湊，令sacai能與其他品牌輕易融合並碰撞出驚喜的化學作用，品牌最新推出的2021早秋系列，又再一次使出這套獨門板斧。

不同風格聯乘 增添活力

聯乘系列就好像時尚品牌的健康補充劑，在主季度以外為品牌增添活力，但前提是品牌不能「虛不受補」，否則只會白白浪費補品。狀態大勇的sacai就是愈補愈有勁的例子，就從過去一年粗略估計，品牌已經有多個大受歡迎且令人驚喜萬分的聯乘系列。如去年9月品牌的網購平台sacai THE store，推出與深受國際名人愛戴的紋身師Dr. Woo的聯乘合作，以星座圖案套入sacai常用的美洲原住民paisley圖案為設計元素的童裝膠囊系列（E）；去年底於同一平台推出的Holiday collection，就有採用尼龍和人造毛皮製成的sacai x PORTER聯乘包袋（F），兩種尺寸的肩背包同樣型格搶眼。

到今年3月，sacai參與了A.P.C.定期邀請不同品牌合作的INTERACTION計劃，結合了兩個品牌的經典布料——牛仔布和尼龍，為 A.P.C.的經典牛仔服裝帶來全新視角，尺碼由XXS到XL，是一個中性設計的系列（G）。6月時品牌則與極端華麗兼夢幻的日本新進設計師Tomo Koizumi聯乘（H），推出配飾系列，包括袋和襪套，注入Tomo標誌荷葉邊設計，配色有Green Mix、 Orange Mix和Black，靈感源自sacai的經典風衣和軍服風設計。

硬朗剪裁西裝 輕柔碎花長裙

早在去年3月事先張揚的Jean Paul Gaultier和sacai的聯乘，在剛過去的7月7日發布，這個2021秋冬高訂系列固然囊括兩人賴以成名的風格和元素，設計大膽震撼，系列中更出現Nike×sacai×Jean Paul Gaultier三方聯乘的LDVaporwaffle運動鞋（I），官方預計9月尾公開發售。但若以為運動鞋不像高訂般遙不可及，那就大錯特錯，在Gaultier官方網站上的pre-order早已全數沽清，預計一如其他Nike ×sacai Vaporwaffle運動鞋，必然掀起炒賣風潮，若能以正價198歐元（約1826港元）購得，幸運程度絕不下於中彩票。另外，阿部千登勢與多年好友Kim Jones首次合作，為Dior Men推出膠囊系列（J），承襲Dior的精湛工藝，並結合sacai的獨特創意和面料運用，以戶外運動風把衣飾及標誌性的Saddle馬鞍袋重新演繹，預計於11月公開發售。

談到sacai自家的2021早秋系列，這同時是品牌的男裝秋冬系列，概念是探索punk到hip-hop的轉變，再以sacai獨有的實驗剪裁設計，混搭出反主流文化標籤而帶來的自由。半截至胸口的乾濕褸配上如軍裝防水衣的下襬，超短身的MA-1外套則結合A字形長褸，內襯punk味十足的黑色光面leggings。除硬朗的解構剪裁西裝西褲外，系列亦有輕柔的碎花長裙及百褶裙。粗冷織物、粗花呢、輕紗和羽絨，為各個造型增添豐富的層次感，同時強化視覺上的不平衡。大家關心的聯乘項目，今季找來潮爆藝術家KAWS合作，除了系列中的標誌色彩圖紋項目（K），還推出了Nike×sacai×KAWS Blazer low運動鞋，「聯乘王」之稱可謂當之無愧。

●查詢：sacai 2285 9080 （中環店）

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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