the buzz：專訪創意總監Glenn Martens 街頭疾走的叛逆精神

青春叛逆：Glenn Martens的Diesel以精湛的漂染洗水和剪裁盡顯過人創意，卻又不減青春叛逆的氣息。（IMAXtree提供）

深夜派對：在Diesel的2022春夏系列發布短片中，女主角Ella Snyder由蘇醒一刻，步入深夜派對的舞池；於街頭疾走，再乘電梯進入充滿迷幻的奇異房間，令人想到失序的都市生活。（影片截圖）

【明報專訊】由Renzo Rosso於1978年創辦的時尚品牌Diesel，轉眼已經43年。以製作精緻、反叛有型的牛仔服飾為品牌代表作，曾經瘋魔不少年輕男女。品牌去年10月首次邀請外來設計師助陣，新進前衛的Glenn Martens就被選中坐上創意總監一職，剛在上月尾發布第一個男女裝系列，明報life&style與他獨家專訪。

Diesel無疑曾經是一個瘋魔萬千少男少女的時尚品牌，生於1955年的創辨人Renzo Rosso於23歲之年就入股當時在職的一間成衣製造廠，在意大利小鎮莫爾韋納（Molvena）創立了品牌，專門創製時髦有型的牛仔服。Rosso曾透露他的成功之道，是以美國式的營銷，意大利式的創意，和德國式的制度來營運品牌。到1990年代可說是Diesel最輝煌的日子，一個又一個離經叛道又大膽幽默的廣告企劃，深得年輕一代的認同與擁戴。早於1995年已經開設了第一個線上營銷網站，1998年華爾街日報（The Wall Street Journal ）把品牌稱為「the label of the moment」，翌年品牌於紐約、三藩市、羅馬和倫敦等大城市開設大型旗艦店，風頭之強勁一時無兩。

擁有43年歷史的時尚品牌並不算高齡，但Diesel作為一個以年輕反叛為賣點的品牌，恐怕稍稍不夠hyper就會被視為呈現老態，因此品牌決定注入外來的嶄新創意，邀請80後時裝設計師Glenn Martens擔任創意總監。生於比利時布魯日（Bruges）的Glenn Martens，畢業於安特衛普的Royal Academy of Fine Arts，曾效力於Jean Paul Gaultier，亦曾自立同名品牌並參與3個巴黎時裝周季度，之後成為法國品牌Y/Project創辦人兼創意總監Yohan Serfaty的副手，到2013接替去世的Serfaty成為創意總監獨擔大旗，才華得到充分發揮。2017年Glenn Martens就贏得ANDAM grand prize，這個專為新進時裝設計師而設的獎項，1989年的第一屆得獎者就是殿堂級時裝設計師Martin Margiela，可見其代表性。2018年Glenn Martens初次與Diesel結緣，為品牌的Red Tag Project設計膠囊系列，深得Renzo Rosso欣賞，去年10月正式入主成為品牌首個創意總監。

跨性別Ella Snyder擔任發布片女主角

剛發布的2022春夏季度是Glenn Martens入主後的首個系列，設計重點落在質感澎湃豐富的牛仔布料上，包括各種意想不到的漂染洗水效果和手工格紋縮褶的牛仔布精緻工藝。牛仔褲連體靴、仿洗水牛仔褲的貼身襪褲，以及實驗剪裁腰帶、短裙和半截圍裙，錯落的層次令系列前衛創新，盡顯Glenn Martens的功架，設計感絕不下於一線時尚品牌。系列以短片形式發布，Glenn Martens刻意找來跨性別模特兒Ella Snyder擔任女主角，造型與短片橋段向德國電影《疾走羅拉》（Run Lola Run）取經，營造半夢半現實且循環不息的異想情節，為系列加分。

．問：明報life&style ．答：Glenn Martens

問：新系列發布短片的靈感是否來自德國電影《疾走羅拉》？你想表達什麼？

答：一開始並不是故意的，由於我很想短片女主角的造型是一頭紅髮和白色T恤，只因這個組合很容易令人聯想到Diesel的標誌，我還想令短片具有另類的「疾走效果」拍攝方式，因此靈感自然地引用了《疾走羅拉》。

問：可否分享新系列的設計概念和特色？

答：我對Diesel的靈感，就是來自它本身。有趣、活躍、性感、激進和直率，這些都是關鍵元素。Diesel同時是一個國際品牌，會與許多不同層面的人接觸與交流，是一個非常不拘一格的品牌，所以我試圖在系列中反映這個特質，設計不拘一格的系列。我甚至沒有考慮太多關於男裝或女裝，因為我們是跨性別、跨類別的，我只想盡情表現品牌代表的這種趣味和活力。

問：Diesel一直擁抱與年輕人相同的價值觀，例如多元審美、性傾向平權和可持續發展等，想必你也有一致的看法，這些價值觀怎樣影響你的創作？

答：我認為Diesel是一個國際品牌，同時擁有進步的理念。我們扮演着非常重要的社會角色，這不僅僅是關於奢侈品或製作漂亮的衣服。我面臨最大的挑戰，是要牢記品牌對眾多不同社群的責任，許多不同的背景和獨立的故事，不論他們的性取向、宗教信仰如何。另外，最重要的還有可持續發展。

設計有很強的實驗感

問：你與Diesel的合作關係從去年10月開始，入職多月後的今天你有什麼感受，對品牌有沒有什麼不同的看法？

答：當我16歲時，Diesel的產品是我最有意識想購買的時裝。我還記得我非常渴望擁有它的牛仔褲，在此之前沒有其他品牌的牛仔褲擁有這種魔力，我想是因為我成長的一整代，都有着「I need Diesel」這個想法。

Diesel是一個普及而又國際化的品牌，在這裏工作最令我驚訝和獨特的地方，是成為品牌的創意總監後，我有能力廣泛與不同層面的人交流，也連結到品牌的概念部分，是一個完整的世界觀，無論你的出身、宗教、性別或年齡……Diesel都在裏面，是歷史的一部分。

問：你認為怎樣給Diesel貫注新的生命力？

答：眾所周知，我的設計有很強的實驗感，Diesel在過去40多年的歷史當中亦在洗滌、處理、混合材料方面做大量實驗，這正是我想邁進的方向，我會繼承這個偉大的傳統，並進一步提升它。

問：對你來說什麼是successful living？

答：這一切都是關於有趣、玩樂、積極、激進和直率，當然也有一點點的性感——品牌真的是successful living這句口號的化身，所以每個人都可以享有成功的生活，每個人都可以成為Diesel。

牛仔布是最民主的面料

問：你過住的作品也很喜歡採用牛仔布，來到Diesel有以不同角度處理嗎？

答：我認為牛仔布是最民主的面料，是一種人性化的服裝，它用途廣泛兼適合每一個人，而且穿著時間愈長，它就會變得更美更舒適。入主品牌後我一直瘋狂地重新調整整個供應鏈，並落實名為Denim Library的膠囊系列，包括品牌非常重視的基本服飾，這完全是可持續，亦將佔據了牛仔產品中的40%。基本服和可持續發展都是Diesel的基礎，所以我希望牛仔布的製作盡可能面向可持續發展的方向，而透明度是其中重要的因素。

問：你要同時負責Diesel和Y/Project兩個品牌，在創意上會有怎樣的分配？

答：兩個品牌的創意重點非常不同，對於Diesel來說，我會更着重面料材料、顏色、圖形的實驗上，但盡可能保持簡單的廓形，增加系列的可穿性。而對於Y/Project，我反而會用更簡單的面料，但在我們構建服裝的方式上，卻更具實驗性。

●查詢：Diesel 3101 2880 （Times Square店）

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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