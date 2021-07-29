show case：內衣設計惹爭議 性感與華麗之間

【明報專訊】高級性感內衣一向充滿爭議，保守人士可能會覺得冶艷內衣販賣性感，實在有辱斯文兼敗壞社會道德風氣，女性主義者則可能會認為性感內衣是物化女性，把女性置於刻版印象的境地。究竟一套布料極少的性感內衣，何以如此茲事體大呢？

作為一個異性戀的男性，可能難以找到性感內衣的壞處何在，只要愛侶穿上它，男性頓時精神為之一振，浪漫氣氛拾級而上，情趣十足。幾可肯定的是，愛侶刻意穿上性感內衣，男性必然心花怒放，理論上兩人關係也必有所增益。所謂女為悅己者容，女性穿上設計精緻撩人的性感內衣，大大增強自信，把自己裝扮得最靚，而只有最親密的另一半，才有機會一睹這個私密裝扮的廬山真面目。

即使這只是愛侶間的私人活動，與第三者沒有任何瓜葛，但衛道之士即使不會激烈反對，卻也難以認同或鼓勵。不過，在女權當道的今天，女性主義者的意見可能比衛道之士更重要。一般內衣包含的功能較廣，有保護、承托、矯形等，性感內衣則以突顯性感的女性胴體為最終目的。

早在1960至70年代，西方女性主義運動就是從反對選美開始，因為選美的準則是以男性的角度評定優劣，把女性變成沒有靈魂的器物。男性為女性身體定下的標準和規則，令女性即使在日常生活，也變成一場無休止的選美，無論穿衣打扮、容貌身段均以符合男性定立的審美標準為基礎。西方女性主義運動早就反思胸圍是否必要，更遑論性感內衣？她們認為這根本就是男權父系社會給予女性定下男尊女卑的權力關係，以及把女性物化的標誌產物。

當然，1960年代的女性主義運動，爭取的還包括女性生育權、受教育權、選舉權、家庭崗位和薪資平等之類的平等待遇，在今天的香港，這些性別平權項目似乎早已一一達成，但刻版印象如性別定型，雖有進步卻仍有待改進。購買性感內衣的女性依然大有人在，那管是要取悅另一半還是自己，性感內衣就是有種懾人魔力，令人難以抗拒。以時裝設計的角度去看，高級的性感內衣還有如藝術品般精巧秀麗，剪裁和製作的心思與技巧，分分鐘可媲美高級訂製服。

人手剪裁 突顯優美線條

香港社會雖主要以華人構成，但思想也並不一定偏向保守，對性感內衣也需求甚大，本地內衣及泳衣精品店Sheer，就從世界各地蒐羅超過40個設計師品牌，例如設計對性毫不忌諱的Agent Provocateur，以人手剪裁的法國列為斯蕾絲及絲緞，配以澳洲繡花、法式線縫技術及絹網細節，突顯女性優美線條。Kiki de Montparnasse則運用層層疊疊的蕾絲，以及絲質查米尤縐緞及雪紡，營造濃厚的法式風情。Studio Pia從大自然、藝術及高級時裝中汲取靈感，繡花薄紗文胸以絲綢鑲邊，花卉刺繡有如繞着身體生長，效果夢幻華麗，加上運用無公害和有機材料製造，令品牌在內衣界突圍而出。Olivia von Halle以亮麗用色或印花睡衣為設計元素，並以棉絲混紡帶來奢華柔軟的親膚穿感。

熒光絲線漆黑中發亮

除以上由Sheer獨家香港代理的品牌外，還有優雅高端的意大利品牌La Perla；性感程度超越底線，全新系列採用熒光絲線，讓內衣在漆黑中發亮的品牌Bordelle等。步進店內猶如進入性感內衣的大觀園。

進步的思潮在社會不斷擴散，女性主義的發展已不再停留在性別平權，更拓展到主張不論性別、種族和階級的民主化多元審美理念。性感內衣依然是物化女性的產物嗎？還是在女性受到更多尊重的今天，性感內衣早已成為令男性臣服的犀利武器？

●查詢：Sheer 2388 2876 （置地廣場店）

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文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Stacy S.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：朗廷酒店

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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