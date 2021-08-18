產自德國製表小鎮 「偏心」腕表 傳承百年工藝

【明報專訊】如要籠統分類，所有專門範疇大概也可以分為入門、中級和高階3個程度，腕表亦然。對於表迷來說，Glashütte這個德國小鎮名字或者不陌生，但未必知道當地鐘表業發展的經過。當地3大品牌中，數最入門的一定是Nomos，而定位最高階的自然非A. Lange & Söhne莫屬，夾在兩者中間的Glashütte Original注目度相比起來可能最少，但某程度上來說，可能才是最原汁原味的Glashütte腕表。

Nomos、A. Lange & Söhne（簡稱A. Lange）和Glashütte Original（簡稱GO）這3個同樣以Glashütte為基地的品牌廠房，其實坐落在小鎮內的同一條大馬路上，Glashütte Original在兩者的中間，一如其定位。三者之中以Nomos歷史最短，是在柏林圍牆倒下後才在當地成立，而A. Lange和GO的歷史則可追溯至1845年。當時Ferdinand Adolph Lange和一眾製表師來到Glashütte這個小鎮設立表廠，在製表業達到頂峰的19世紀，出產坐鐘、天文鐘、航海鐘等精密計時工具，行銷至世界各地。

二戰後重建 表廠繼承原有技術

後來第一次世界大戰與全球經濟低潮，令Glashütte的製表業受到重創，但真正的挑戰是第二次世界大戰。在二戰結束的前幾個小時，小鎮內所有表廠都被蘇聯軍拆卸一空，小鎮亦被飛機轟炸夷為平地。當地原有的製表商唯有從零開始重建業務，廠商召集工匠和機械技師製造必要的機器和工具，重新投入生產。

1951年，東德政府將Glashütte所有獨立製表公司合併為一個聯合國營企業：格拉蘇蒂表廠，到柏林圍牆倒下後的1990年再改組成格拉蘇蒂製表有限公司，完全地繼承了鎮上原來所有製表工廠的技術、知識產權與財產。1994年公司私有化，一年後再更名為Glashütte Original，Original一字便有品牌繼承了Glashütte原有的製表技術的意思。而今時今日，GO生產的腕表也由原廠構思及設計，100%裝備自主研發的機芯，並配備德國手工打磨和裝配的傳統。

GO除了繼承原本的製表廠房，亦接收了位於小鎮中心、為培育專業鐘表技師的德國製表學校，並在同址設立鐘表博物館。館內詳細解釋小鎮的製表歷史和發展，亦收藏了超過400個獨一無二的鐘表作品，當中包括品牌近年推出腕表的原型。

海洋主題潛水表 通過雙重標準測試

潛水表是不少品牌必爭的表款，GO全新發布的SeaQ腕表原型，便是1969年面世的首款潛水表Spezimatic Typ RP TS 200。這款精鋼和黃金表殼配搭藍色表盤的腕表，以當時的Spezimatic的外觀為靈感，搭載品牌研發的39-11型自動機芯。腕表通過DIN 8306和ISO 6425雙重標準測試，符合專業潛水表的要求，同時符合各項德國和國際品質標準，具20巴防水能力，能抵禦壓力變化。表款另有蘆葦綠色表盤的選擇，同樣呼應海洋主題。

復刻歷史表款 回到1970年代

品牌另一復刻歷史表款外形的經典表款是Seventies系列，方枕形的表殼設計源自博物館內來自1970年代的藏品。當時的服飾、汽車和家具設計均有濃厚的休閒感覺，接受不同美學風格的碰撞，而音樂方面則有搖滾電結他、funk和disco等。今次推出的Seventies Chronograph Panorama Date大日曆計時腕表，亦特別採用當時流行的兩種鮮艷色彩：日光黃和明艷藍，帶來活潑歡樂的感覺。腕表配搭品牌自製37-02機芯，雙向上鏈擺陀動力儲存長達70小時。

紅金搭森林綠 偏心腕表自製機芯

但說到最具Glashütte風格的設計，不得不數PanoMaticLunar偏心月相腕表。新款以直徑40毫米紅金表殼配搭森林綠色表盤和傳統皮帶。不對稱表盤搭載複雜的偏心時針和分針、醒目的小秒針顯示，4時方向具有品牌特色的大日曆，2時位置設有月相顯示。手工製作的表盤上展現漸變效果，從中心的深綠色開始，邊緣顏色漸變為黑色。腕表配搭自製90-02自動機芯，翻到表底可看到鵝頸微調以及3/4夾板等特點，都是幾個Glashütte品牌的獨有設計風格。

●查詢：Glashütte Original 2518 9936

文：張曉冬

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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